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Rise and Fall 2: सहवाग के शो में लगेगा ग्लैमर का तड़का, स्वरा भास्कर समेत ये सितारे ले सकते हैं एंट्री; देखें कंटेस्टेंट की लिस्ट

Rise and Fall 2 Contestants: राइज एंड फॉल सीजन 2 में शामिल होने वाले कंटेस्टेंट्स के कुछ नाम शामिल आए हैं, जिनमें करण पटेल, स्वरा भास्कर और प्रियंका चाहर चौधरी के नाम हैं. चलिए जानते हैं पूरी डिटेल.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 16, 2026 11:30:04 PM IST

राइज एंड फॉल 2 के कंटेस्टेंट्स
राइज एंड फॉल 2 के कंटेस्टेंट्स


राइज एंड फॉल सीजन 2 में इस बार कई नए सितारों की एंट्री देखने को मिल सकती है. इस रियलिटी शो के दूसरे सीजन को क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं. शो से जुड़े संभावित नामों में टीवी अभिनेता करण पटेल, अभिनेत्री स्वरा भास्कर और प्रियंका चाहर चौधरी का नाम शामिल है. कंटेस्टेंट्स की संभावित सूची में टेलीविजन, सोशल मीडिया और रियलिटी शो की दुनिया से जुड़े कई चर्चित चेहरे भी नजर आ सकते हैं.

ये कंटेस्टेंट हो सकते हैं शामिल

आज मंगलवार यानी 16 सितंबर को शो के होस्ट वीरेंद्र सहवाग ने शो में शामिल होने वाले चार नामों की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा, ‘अगर यह सत्ता का खेल है, तो आपको खिलाड़ियों का चुनाव सावधानी से करना होगा.’ उन्होंने प्रियंका चाहर चौधरी, शहजाद पूनावाला, स्वरा भास्कर और करण पटेल के शो में शामिल होने की ओर भी संकेत दिया.

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इन प्रतियोगियों के नाम की चल रही चर्चा

इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेत्री अर्चना गौतम, रजत दलाल, अनम दरबार और शैलेश लोढ़ा के भी शो में शामिल होने की उम्मीद है. अन्य मशहूर हस्तियां जो कथित तौर पर प्रतियोगी के रूप में नजर आएंगी, उनमें स्प्लिट्सविला फेम कायरा अनु, सोराब बेदी, निहारिका तिवारी और साक्षी श्रीवास शामिल हैं.

साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राज ग्रोवर भी शो में नजर आएंगे. शो में शामिल होने वाले अन्य प्रतियोगियों में श्रुतिका अर्जुन, नेहा चुडासमा, दीप्ति छेत्री, प्रियंका जग्गा और अनुराग डोभाल शामिल हैं.

कब शुरू होगा शो?

राइज़ एंड फॉल सीज़न 2 अक्टूबर से स्ट्रीम होना शुरू होने की उम्मीद है. पिछले सीज़न की तरह, इस साल भी 15 प्रतियोगी रूलर्स और वर्कस की अवधारणा पर आधारित खेल खेलेंगे.

यह खबर भी पढ़ें: तृषा को CM विजय से दूरी बनाने की सलाह! अंबिका के बयान ने बढ़ाई चर्चा, आखिर एक्ट्रेस ने ऐसा क्यों कहा?

Tags: Rise and fall 2 contestant
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