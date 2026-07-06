Home > मनोरंजन > असली बारिश में शूट हुआ था ये रोमांटिक गाना, इस एक्ट्रेस के साथ मुंबई की सड़कों पर भीगे अमिताभ बच्चन, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने दी आवाज

असली बारिश में शूट हुआ था ये रोमांटिक गाना, इस एक्ट्रेस के साथ मुंबई की सड़कों पर भीगे अमिताभ बच्चन, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने दी आवाज

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan)की फिल्म मंजिल का एक गाना मुंबई की असली बारिश में शूट हुआ था. इस फिल्म में अमिताभ और मौसमी चटर्जी खुलेआम मुंबई की बारिश में भीग रहे थे, और सारे दृश्यों को वास्तविक तरीके से दिखाया गया था.

By: Shivangi Shukla | Published: July 6, 2026 3:53:06 PM IST

रिमझिम गिरे सावन' (Rimjhim Gire Sawan)
रिमझिम गिरे सावन' (Rimjhim Gire Sawan)


Rimjhim Gire Sawan Song Shooting: बॉलीवुड में बारिश पर कई गाने बने हुए हैं साथ ही कई गानों की शूटिंग भी बारिश में हुई है. लेकिन ज्यादातर फिल्मों में दिखाई जाने वाली बारिश कृत्रिम ही होती है.

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan)  की भी कई फिल्मों में बारिश से संबंधित गाने हैं, लेकिन उनकी एक फिल्म का गाना ऐसा है, जिसे मुंबई की असली बारिश के दौरान शूट किया गया था.  

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57 साल पहले शूट हुआ था ये रोमांटिक गाना 

57 साल पहले आई फिल्म मंजिल में ‘रिमझिम गिरे सावन’ (Rimjhim Gire Sawan) गीत के दृश्यों को फिल्म निर्देशक असली रखना चाहते थे, इसलिए गाने के शूट के लिए मेकर्स ने असली बारिश का इंतजार किया. बासु चटर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म मंजिल का ये सुपरहिट गाना मुंबई के मरीन ड्राइव पर असली बारिश में शूट किया गया था. 

डायरेक्टर बासु इस दृश्य को इस तरह दिखाना चाहते थे, कि वो बिल्कुल असली बारिश लगे, इसलिए उन्होंने बिना किसी परमीशन के जब मरीन ड्राइव पर बारिश हुई तो इस गाने को शूट कर लिया. अमिताभ और मौसमी चटर्जी ने इस गाने के लिए कोई रिहरस्ल नहीं किया. बस उन दोनों ने मुंबई की सड़कों पर घुमते हुए बारिश को हल्के-फुल्के अंदाज में एंजॉय किया और गाना शूट हो गया.

मौसमी चटर्जी ने किया खुलासा 

एक बार मौसमी चटर्जी ने खुद एक इंटरव्यू में इस घटना का खुलासा किया था. उन्होंने बताया कि उन्हें और अमिताभ बच्चन को पता ही नहीं चला कि शूटिंग कब शुरू हो गई थी. उन्होंने कहा, “बस हम काफी देर तक चलते रहे और बारिश में भीगते रहे. हमें पता ही नहीं चला कि इसकी शूटिंग हो रही थी.” एक्ट्रेस ने यह भी बताया था कि बारिश के चलते उनका काजल भी बह गया था. बारिश पर आधारित यह गीत आज भी सदाबहार गानों की लिस्ट में शुमार है. इस गीत को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने आवाज दी थी, जबकि इसके बोल योगेश ने लिखे थे. इस गाने को आरडी बर्मन ने कंपोज किया था.

Tags: amitabh bachchanbollywoodentertainment
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