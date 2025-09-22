रणबीर-आलिया के 250 करोड़ी बंगले में रिद्धिमा का है खास कमरा, नीतू कपूर की थी फरमाइश

Riddhima Kapoor room in alia house: मुंबई के बांद्रा में रणबीर कपूर (Ranbir kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का नया लग्जरी हाउस अब पूरा हो गया है. कुछ सालों की मेहनत और प्लानिंग के बाद ये घर तैयार हुआ है, और जल्द ही परिवार इसमें शिफ्ट होने वाला है. रणबीर-आलिया की बेटी राहा (Alia Ranbir Daughter Raha) और रणबीर की मां नीतू कपूर भी इस घर में रहेंगी.

हाल ही में फिल्ममेकर फराह खान (farah Khan) ने रिद्धिमा कपूर साहनी (Riddhima Kapoor Sahani) से इस घर के बारे में बात की. फराह ने मजाक में पूछा कि क्या उनके लिए घर में पूरा फ्लोर रखा गया है. रिद्धिमा हंसते हुए बोलीं, “नहीं, मेरे लिए एक कमरा है. मैं अपनी मां के फ्लोर पर रहूंगी. मेरे और भरत के लिए एक कमरा है, और समारा के लिए भी एक रूम है. मां चाहती हैं कि हम पास-पास रहें.” इस घर की कीमत 250 करोड़ बताया जा रहा है, और इसे राज कपूर के आइकॉनिक कृष्णा राज बंगले की जगह बनाया गया है.

प्राइवेसी और परिवार

घर का एक वीडियो ऑनलाइन आने के बाद आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है. उन्होंने कहा कि मुंबई जैसे शहर में जगह कम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी का घर बिना परमिशन रिकॉर्ड किया जाए और शेयर किया जाए. उन्होंने साफ कहा कि किसी का निजी स्पेस रिकॉर्ड करना या ऑनलाइन डालना बिलकुल गलत और सुरक्षा के लिए खतरनाक है.

रिद्धिमा का नया सफर

घर की खबरों से अलग, रिद्धिमा अपने बिग स्क्रीन डेब्यू के लिए भी तैयार हैं. वह कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के साथ एक फिल्म में नजर आने वाली हैं, जिसका टाइटल फिलहाल ‘दादी की शादी’ (Dadi ki Shadi) रखा गया है. दिलचस्प बात ये है कि इस रोल के लिए उन्हें खुद कपिल ने रिकमेंड किया. फिल्म में नीतू कपूर (Neetu kapoor) भी अहम भूमिका में होंगी, लेकिन बाकी डिटेल्स अभी ऑफिशियल नहीं की गई हैं.