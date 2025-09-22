रणबीर-आलिया के 250 करोड़ी बंगले में रिद्धिमा का है खास कमरा, नीतू कपूर की थी फरमाइश
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > रणबीर-आलिया के 250 करोड़ी बंगले में रिद्धिमा का है खास कमरा, नीतू कपूर की थी फरमाइश

रणबीर-आलिया के 250 करोड़ी बंगले में रिद्धिमा का है खास कमरा, नीतू कपूर की थी फरमाइश

Riddhima Private Room In Alia Ranbir Bunglow: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के नए 250 करोड़ के लग्जरी बंगले में रिद्धिमा कपूर साहनी के लिए भी खास कमरा बनवाया गया है. ऐसा उनकी मां नीतू कपूर के कहने पर हुआ. फराह खान के व्लॉग में रिद्धिमा ने ऐसे कई खुलासे किए.

By: Shraddha Pandey | Published: September 22, 2025 6:14:12 PM IST

Riddhima Kapoor
Riddhima Kapoor

Riddhima Kapoor room in alia house: मुंबई के बांद्रा में रणबीर कपूर (Ranbir kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का नया लग्जरी हाउस अब पूरा हो गया है. कुछ सालों की मेहनत और प्लानिंग के बाद ये घर तैयार हुआ है, और जल्द ही परिवार इसमें शिफ्ट होने वाला है. रणबीर-आलिया की बेटी राहा (Alia Ranbir Daughter Raha) और रणबीर की मां नीतू कपूर भी इस घर में रहेंगी. 

हाल ही में फिल्ममेकर फराह खान (farah Khan) ने रिद्धिमा कपूर साहनी (Riddhima Kapoor Sahani) से इस घर के बारे में बात की. फराह ने मजाक में पूछा कि क्या उनके लिए घर में पूरा फ्लोर रखा गया है. रिद्धिमा हंसते हुए बोलीं, “नहीं, मेरे लिए एक कमरा है. मैं अपनी मां के फ्लोर पर रहूंगी. मेरे और भरत के लिए एक कमरा है, और समारा के लिए भी एक रूम है. मां चाहती हैं कि हम पास-पास रहें.” इस घर की कीमत 250 करोड़ बताया जा रहा है, और इसे राज कपूर के आइकॉनिक कृष्णा राज बंगले की जगह बनाया गया है.

प्राइवेसी और परिवार

घर का एक वीडियो ऑनलाइन आने के बाद आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है. उन्होंने कहा कि मुंबई जैसे शहर में जगह कम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी का घर बिना परमिशन रिकॉर्ड किया जाए और शेयर किया जाए. उन्होंने साफ कहा कि किसी का निजी स्पेस रिकॉर्ड करना या ऑनलाइन डालना बिलकुल गलत और सुरक्षा के लिए खतरनाक है.

रिद्धिमा का नया सफर

घर की खबरों से अलग, रिद्धिमा अपने बिग स्क्रीन डेब्यू के लिए भी तैयार हैं. वह कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के साथ एक फिल्म में नजर आने वाली हैं, जिसका टाइटल फिलहाल ‘दादी की शादी’ (Dadi ki Shadi) रखा गया है. दिलचस्प बात ये है कि इस रोल के लिए उन्हें खुद कपिल ने रिकमेंड किया. फिल्म में नीतू कपूर (Neetu kapoor) भी अहम भूमिका में होंगी, लेकिन बाकी डिटेल्स अभी ऑफिशियल नहीं की गई हैं.

Tags: alia bhattAlia Ranbir Luxury HouseKrishna Raj BungalowRanbir KapoorRiddhima Kapoor
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नवरात्रि में व्रत के लिए घर पर बनाएं मखाना काजू...

September 23, 2025

क्यों घर में कछुआ रखना होता है बेहद शुभ, जाने...

September 23, 2025

तुलसी के पास ना रखेंगे चीज वरना आ जाएगी गरीबी

September 23, 2025

एसिडिटी की समस्या से मिलेगी राहत, बस रोजाना सोने से...

September 23, 2025

पापा के जमाने की सबसे Hot और Sexy अदाकाराएं, देखें...

September 23, 2025

मंदिर में इन चीजों का करें दान घर में आएगी...

September 22, 2025
रणबीर-आलिया के 250 करोड़ी बंगले में रिद्धिमा का है खास कमरा, नीतू कपूर की थी फरमाइश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

रणबीर-आलिया के 250 करोड़ी बंगले में रिद्धिमा का है खास कमरा, नीतू कपूर की थी फरमाइश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रणबीर-आलिया के 250 करोड़ी बंगले में रिद्धिमा का है खास कमरा, नीतू कपूर की थी फरमाइश
रणबीर-आलिया के 250 करोड़ी बंगले में रिद्धिमा का है खास कमरा, नीतू कपूर की थी फरमाइश
रणबीर-आलिया के 250 करोड़ी बंगले में रिद्धिमा का है खास कमरा, नीतू कपूर की थी फरमाइश
रणबीर-आलिया के 250 करोड़ी बंगले में रिद्धिमा का है खास कमरा, नीतू कपूर की थी फरमाइश