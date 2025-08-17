Home > मनोरंजन > हीरो-हीरोइन नहीं, ये कोरियोग्राफर हैं बॉलीवुड के असली करोड़पति!

हीरो-हीरोइन नहीं, ये कोरियोग्राफर हैं बॉलीवुड के असली करोड़पति!

Bollywood Choreographers Net Worth: बॉलीवुड के टॉप कोरियोग्राफर्स प्रभु देवा, रेमो डिसूज़ा और फराह खान की नेटवर्थ करोड़ों में है। ये डांस मास्टर्स बॉलीवुड सितारों को भी इस मामले में टक्कर देते हैं। चलिए जानते हैं इस लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर आता है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 17, 2025 14:46:32 IST

Bollywood Choreographers
Bollywood Choreographers

Richest Dance Masters: बॉलीवुड फिल्मों में गानों का मजा तब बढ़ता है जब उनमें शानदार डांस मूव्स होते हैं। इन मूव्स के पीछे मेहनत करते हैं कोरियोग्राफर्स। आज ये कोरियोग्राफर सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी हैं।

बॉलीवुड में सिर्फ हीरो-हीरोइन ही नहीं, कोरियोग्राफर भी करोड़ों की कमाई करते हैं। प्रभु देवा से लेकर फराह खान और गणेश आचार्य इस बात का सबूत हैं कि डांस की दुनिया भी ग्लैमर और दौलत से भरी हुई है।

Elvish Yadav News: बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव के घर पर चली गोलियां, बाइक सवाल हमलावरों ने दिया घटना को अंजाम…पुलिस कर…

1- फराह खान

View this post on Instagram

A post shared by Farah Khan Kunder (@farahkhankunder)



फराह खान को बॉलीवुड की सबसे बड़ी कोरियोग्राफर माना जाता है। वे एक गाने के लिए करीब 50 लाख रुपये लेती हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 85–90 करोड़ रुपये है।

2- प्रभु देवा

डांसिंग स्टाइल और अनोखे मूव्स के लिए मशहूर प्रभु देवा की गिनती टॉप कोरियोग्राफर्स में होती है। उनकी कुल संपत्ति लगभग 175 करोड़ रुपये बताई जाती है।

Elvish Yadav News: बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव के घर पर चली गोलियां, बाइक सवाल हमलावरों ने दिया घटना को अंजाम…पुलिस कर…

3- गणेश आचार्य

गणेश आचार्य ने ‘चिकनी चमेली’ और ‘ठुमकेश्वरी’ जैसे हिट गाने कोरियोग्राफ किए हैं। वे एक गाने के लिए करीब 20–25 लाख रुपये लेते हैं। उनकी नेटवर्थ लगभग 40 करोड़ रुपये है।

4- रेमो डिसूजा



रेमो ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वे एक गाने के लिए करीब 20–25 लाख रुपये चार्ज करते हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 80 करोड़ रुपये है।

5- वैभवी मर्चेंट

वैभवी मर्चेंट भी बॉलीवुड की टॉप कोरियोग्राफर्स में से एक हैं। वे एक गाने के लिए करीब 20 लाख रुपये लेती हैं और उनकी संपत्ति भी करोड़ों में आंकी जाती है।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025

स्किन के लिए किसी रामबाण से कम नहीं नीम

August 17, 2025

शहद खाने के 5 बड़े नुकसान

August 17, 2025

इन 5 लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है...

August 17, 2025

सावधान!क्या मुंह से बदबू आना किसी बड़ी बीमारी का हो...

August 17, 2025
हीरो-हीरोइन नहीं, ये कोरियोग्राफर हैं बॉलीवुड के असली करोड़पति!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

हीरो-हीरोइन नहीं, ये कोरियोग्राफर हैं बॉलीवुड के असली करोड़पति!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हीरो-हीरोइन नहीं, ये कोरियोग्राफर हैं बॉलीवुड के असली करोड़पति!
हीरो-हीरोइन नहीं, ये कोरियोग्राफर हैं बॉलीवुड के असली करोड़पति!
हीरो-हीरोइन नहीं, ये कोरियोग्राफर हैं बॉलीवुड के असली करोड़पति!
हीरो-हीरोइन नहीं, ये कोरियोग्राफर हैं बॉलीवुड के असली करोड़पति!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?