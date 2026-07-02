Home > मनोरंजन > ‘उसने मुझे 1100 पेड़ गिफ्ट किए थे…’, बेटे को लेकर ट्रोल हुईं दीया मिर्जा, ऋचा चड्ढा ने खोला ऐसा राज कि बंद हो गई सबकी बोलती

‘उसने मुझे 1100 पेड़ गिफ्ट किए थे…’, बेटे को लेकर ट्रोल हुईं दीया मिर्जा, ऋचा चड्ढा ने खोला ऐसा राज कि बंद हो गई सबकी बोलती

Richa Chadha: हाल ही में दिया मिर्जा को उनके बेटे की वजह से ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा. अब एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने उनका समर्थन किया है. जानिए पूरी बात.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 2, 2026 3:22:10 PM IST

ऋचा चड्ढा ने दिया मिर्जा का किया समर्थन
ऋचा चड्ढा ने दिया मिर्जा का किया समर्थन


अभिनेत्री दीया मिर्जा को उस घटना के बाद ऑनलाइन ट्रोल किया गया, जिसमें उनके 5 वर्षीय बेटे अव्यान ने प्लास्टिक बैग में नारियल पानी लाने वाले डिलीवरी एजेंट को डांटा था. सोहा अली खान के पॉडकास्ट का यह वीडियो वायरल होने के बाद, इंटरनेट पर कई लोगों ने दीया और उनके बेटे की आलोचना करते हुए उन्हें ‘अहंकारी’ बताया. अब इस आलोचना के बीच अभिनेत्री ऋचा चड्ढा दीया के समर्थन में सामने आई हैं.

ऋचा चड्ढा ने एक्स पर क्या लिखा?

अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने X पर एक यूजर द्वारा शेयर किए गए नोट को रीपोस्ट किया, जिसमें लिखा था कि दिया मिर्जा पर्यावरण के प्रति जागरूकता का उपदेश देती है और फिर अपनी जगुआर कार में घूमती हैं. इसके जवाब में ऋचा ने एक लंबा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, ‘आप लोग सोचते हैं कि एक्टर्स क्यों नहीं बोलते? (कुछ करो तो बुरा, कुछ मत करो तो बुरा!) हमेशा की तरह बेवकूफ लोगों की बेइज्जती के अलावा, ये भी है. अरे यार, अभिनेताओं की मानसिक सेहत का क्या है? आए दिन आत्महत्या करके सनसनीखेज खबरों को हवा देना भी तो कलाकारों का कर्तव्य होना चाहिए ना? है ना? विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं को सिलेबस से बाहर कुछ भी कहने पर शर्मिंदा किया जाएगा. लिपस्टिक, बिकिनी, GRWM, OOTD, मेकअप हॉल वगैरह.’

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दिया मिर्जा के बेटे को लेकर क्या बोला?

अभिनेत्री ने आगे कहा, ‘आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिया मिर्जा एक बांस के कागज बनाने वाली कंपनी से जुड़ी हैं (मतलब कागज बनाने में पेड़ नहीं काटे जाते), और WITHOUT नाम की एक प्लास्टिक रीसाइक्लिंग स्टार्टअप से भी जुड़ी हैं जो बहुत ही शानदार सनग्लासेस बनाती है. उन्होंने जलवायु पर एक प्यारी सी शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, जो कल 3 जुलाई 2026 को मुंबई के पर्दाफाश में दिखाई जाएगी. इन चीजों को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप 5 साल के बच्चे को धमका सकते हैं, तो आप गूगल पर बेसिक सर्च भी तो कर सकते हैं ना.’

जगुआर वाली टिप्पणी पर क्या कहा?

ऋचा चड्ढा ने आगे कहा, ‘उन्होंने (दिया मिर्जा) मुझे शादी के तोहफे में 1100 पेड़ दिए और मेरी बेटी के जन्म पर प्रेस को पेड़ भेंट करने के लिए मुझे प्रेरित किया. तस्वीरें देखिए? उनके पास जगुआर नहीं है, हा हा! मैंने तो सिर्फ दो ही इलेक्ट्रिक कारें देखी हैं. और अगर अतीत में उनमें कोई खामी थी, तो हे भगवान, उन पर दया कीजिए. दीया एक दिन में पर्यावरण संरक्षण के लिए उतना काम करती हैं जितना यूट्यूब ब्लॉगर (जो पेरेज़ हिल्टन को भी टक्कर दे सकते हैं) या शायद आप भी पूरे साल में नहीं कर पाते. जो लोग दुनिया में भलाई करना चाहते हैं, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है. इसलिए कृपया उन्हें हतोत्साहित कीजिए, उस आरामदायक कुर्सी पर बैठकर उनकी जमकर खिंचाई कीजिए. उन्हें पाखंडी कहिए क्योंकि आज, अभी, सबसे जरूरी काम है उन्हें शर्मिंदा करना.’

यह खबर भी पढ़ें: प्रेग्नेंट होने के बावजूद सामंथा ने किया दमदार कार चेज, निर्देशक ने एक्ट्रेस को कहा सुपरस्टार

Tags: Dia MirzaRicha Chadha
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