View this post on Instagram

Sunset. To not be under pressure to be productive at all times. Here’s a song to lift your spirits from Gangs Of Wasseypur. I am not a singer. Hat tip to @snekhanwalkar @vidushak. Here’s it is : https://youtu.be/1cm9k8QdKMg #saturday #weekend #stayhome #catsofinstagram #kamli #kamlichadha for company #SaturdaySong#richachadha #actor #sunset