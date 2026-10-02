Home > मनोरंजन > आए हाय हाय! Rhiti Tiwari घर से बाहर हो जाएं, Big Boss ने नहीं, इन तीन कंटेस्टेंट ने मिलकर मनोज की लाडली को किया बाहर

आए हाय हाय! Rhiti Tiwari घर से बाहर हो जाएं, Big Boss ने नहीं, इन तीन कंटेस्टेंट ने मिलकर मनोज की लाडली को किया बाहर

Rhiti Tiwari Eliminated: बिग बॉस 20 के ड्रामा में कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया. इससे पहले कि सलमान खान कंटेस्टेंट्स को बुरा-भला कहते और उनमें से किसी एक को घर से निकालते, बिग बॉस ने हफ्ते के बीच में घर से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया.

By: Heena Khan | Published: October 2, 2026 8:46:49 AM IST

bigg boss rhiti tiwari eliminated
bigg boss rhiti tiwari eliminated


Rhiti Tiwari Eliminated: बिग बॉस 20 के ड्रामा में कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया. इससे पहले कि सलमान खान कंटेस्टेंट्स को बुरा-भला कहते और उनमें से किसी एक को घर से निकालते, बिग बॉस ने हफ्ते के बीच में घर से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया. इसकी वजह से मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी को घर से बाहर कर दिया गया.

क्या रीति तिवारी बिग बॉस 20 के घर से बाहर हो गईं?

बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड में, घर को कैप्टेंसी टास्क के लिए तीन कंटेस्टेंट मिले. फिर बिग बॉस ने उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाया और उनसे पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से गेम में सबसे कम योगदान किसने दिया. माही ने पहले मैरी कॉम का नाम लिया और यंग DSA ने अमन गांधी का, जबकि उदिति ने रीति तिवारी का नाम लिया. बाद में बाकी दोनों ने भी उससे सहमति जताई. उदिति ने बताया कि उन्हें रीति की पर्सनैलिटी कन्फ्यूजिंग लगी. काज़ी तौकीर के प्रति रीति के अचानक बदले बर्ताव ने भी लोगों को हैरान कर दिया था.

You Might Be Interested In

पिछले हफ़्ते, रीति ने कहा कि वो काज़ी से नफ़रत करती है और एक डिस बैटल टास्क के दौरान उसे गालियाँ भी दीं. उसने काज़ी पर टास्क के दौरान उस पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया. रीति को सलमान खान से सपोर्ट की उम्मीद थी, लेकिन होस्ट ने इसके बजाय उदिति और काज़ी के प्रति उसकी भाषा और बुरे बर्ताव के लिए उसे बुरा-भला कहा. उसने सिचुएशन को अच्छे से संभालने के लिए काज़ी और उदिति की भी तारीफ़ की.

पुलिस के हत्थे चढ़ा ‘मोहम्मद दीपक’, पहले बजरंग दल से विवाद, अब हमले के आरोप में गिरफ्तार; जानें पूरा मामला

बैटल टास्क में रीति की परफॉर्मेंस 

सलमान ने डिस बैटल टास्क में रीति की परफॉर्मेंस को “अब तक का सबसे खराब डिस” कहा और कहा, ‘काज़ी ने सारी बेइज्ज़ती को अच्छे से झेला है; उसने यह सब 20 साल से किया है. लेकिन तुम, रीति, तुम्हें लगता है कि तुम एक रॉकस्टार हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं सोचत. तुम मनोज तिवारी की बेटी हो. लोग कहेंगे यह नेपोटिज़्म है. अब, यह तुम्हारे पिता की कड़ी मेहनत का नतीजा है. अब से, यह तुम पर निर्भर करता है. तुम जो भी करो, इल्ज़ाम या क्रेडिट तुम्हारे पिता को नहीं जाना चाहिए. लेकिन तुम डॉली बन गई उस फाइट में. मेरा बाप होता तो देख लेता, लेकिन कैसे देख लेता? तुम्हारे पिता एक्टर नहीं, पॉलिटिशियन हैं. लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पिता यह सब बर्दाश्त करेगा.’

Tags: bigg bossmanoj tiwariRhiti tiwarisalman khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बाली में नुसरत भरूचा का हुआ एक्सीडेंट

October 1, 2026

सबसे सस्ता लोन कहां मिलेगा?

October 1, 2026

सोना कितने कैरेट का लेना चाहिए?

September 30, 2026

कास्टिंग काउच को लेकर एक्ट्रेस सुहाना खान ने क्या किया...

September 30, 2026

बड़े सितारे, जिन्होंने संभाली टीवी होस्ट की जिम्मेदारी

September 30, 2026

ईशा रिखी ने फैन्स से क्यों मांगी माफी?

September 30, 2026
आए हाय हाय! Rhiti Tiwari घर से बाहर हो जाएं, Big Boss ने नहीं, इन तीन कंटेस्टेंट ने मिलकर मनोज की लाडली को किया बाहर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आए हाय हाय! Rhiti Tiwari घर से बाहर हो जाएं, Big Boss ने नहीं, इन तीन कंटेस्टेंट ने मिलकर मनोज की लाडली को किया बाहर
आए हाय हाय! Rhiti Tiwari घर से बाहर हो जाएं, Big Boss ने नहीं, इन तीन कंटेस्टेंट ने मिलकर मनोज की लाडली को किया बाहर
आए हाय हाय! Rhiti Tiwari घर से बाहर हो जाएं, Big Boss ने नहीं, इन तीन कंटेस्टेंट ने मिलकर मनोज की लाडली को किया बाहर
आए हाय हाय! Rhiti Tiwari घर से बाहर हो जाएं, Big Boss ने नहीं, इन तीन कंटेस्टेंट ने मिलकर मनोज की लाडली को किया बाहर
आए हाय हाय! Rhiti Tiwari घर से बाहर हो जाएं, Big Boss ने नहीं, इन तीन कंटेस्टेंट ने मिलकर मनोज की लाडली को किया बाहर