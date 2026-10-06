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रीति तिवारी के BB20 से एविक्शन पर कैसा था माता-पिता का रिएक्शन? खुद किया खुलासा, बोलीं- जो भी हो बेटा, मुझे तुम पर गर्व है

Rhiti Tiwari: मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी बिग बॉस 20 से बाहर हो गईं हैं. इसके बाद उनके पैरेंट्स का कैसा रिएक्शन था. उन्होंने खुलासा किया है. जानिए उन्होंने क्या कहा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 6, 2026 5:07:54 PM IST

बिग बॉस 20 से एविक्शन के बाद क्या रीति तिवारी के पिता का पहला रिएक्शन?
बिग बॉस 20 से एविक्शन के बाद क्या रीति तिवारी के पिता का पहला रिएक्शन?


एक्टर और पॉलिटिशियन मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी को बिग बॉस 20 में उनके व्यवहार को लेकर सलमान खान ने फटकार लगाई थी. इसके कुछ दिनों बाद रीति शो से बाहर हो गईं. अब एविक्शन के बाद उन्होंने बताया कि उनके पिता मनोज तिवारी का क्या रिएक्शन था और उन्होंने शो से बाहर आने के बाद रीति को क्या मैसेज भेजा.

रीति तिवारी ने क्या कहा?

एलिमिनेशन के बाद मीडिया से बात करते हुए, रीति से पूछा गया कि उनके माता-पिता ने उनके एविक्शन पर कैसा रिएक्ट किया. रीति ने कहा, ‘मेरे मम्मी-पापा जरूर नर्वस होकर शो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यह लड़की आगे क्या करने वाली है. उस समय मुझमें थोड़ी समझ की कमी थी. मैंने अपने इमोशंस को हावी होने दिया और वो काम कर बैठी जो मुझे नहीं करने चाहिए थे. मैंने सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और मेरा बिहेवियर भी अच्छा नहीं था. गुस्से और गुस्से में, मैंने कई ऐसी बातें कहीं और कीं जो मैं कभी नहीं करना चाहूंगी और न ही कभी दोहराऊंगी. यहां सिर्फ यह कहने का कोई मतलब नहीं है. मैं आपको अपने कामों से दिखाऊंगी.’

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एविक्शन के बाद मनोज तिवारी का क्या था रिएक्शन?

रीति तिवारी ने बातचीत के दौरान बताया कि शो से बाहर आने के बाद उनकी अपने पिता से ज्यादा बात नहीं हो पाई, क्योंकि मनोज तिवारी अपने काम में व्यस्त हैं. हालांकि, वह रीति से मिलते रहे और उन्हें मैसेज कर सपोर्ट किया. रीति ने कहा, ‘जब से मैं बाहर आई हूं, पापा से ज्यादा बात नहीं हो पाई है. वह भी कुछ कामों में व्यस्त हैं. लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज किया- ‘जो भी हो बेटा, मुझे तुम पर गर्व है.’

यह खबर भी पढ़ें: Qazi Touqeer Bigg Boss 20 Elimination: क्या शो से बाहर होने वाले हैं काजी तौकीर? कश्मीरी सिंगर की टीम ने किया खुलासा

Tags: bigg boss 20Rhiti tiwariRhiti Tiwari Eviction
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