रीति तिवारी के 25000 पॉकेट मनी के दावे पर बवाल, मां के एक्स ने बताई अलग कहानी; खुल गई पोल!

बिग बॉस 20 में रीति तिवारी ने अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ बातें साझा की थीं, जिसके बाद यह मामला शो के बाहर भी चर्चा में आ गया. पंजाबी सिंगर एकम बावा, जो खुद को रीति का पूर्व सौतेला पिता बताते हैं, ने उनके हर महीने 25,000 अलाउंस मिलने के दावे पर सवाल उठाए हैं. जानिए उन्होंने क्या कहा.

एकम बावा ने क्या कहा?

हाल ही में पंजाबी सिंगर एकम बावा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है. इसमें उन्होंने रीति के कमेंट्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि रितित तिवारी के पास लग्ज़री कारों और महंगी चीज़ों का कलेक्शन है. वीडियो में एकम बावा कहते हैं, ‘जिसके पास 4-5 लाख रुपये के हैंडबैग हों. उनके बाद आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं. रेंज रोवर्स का तो 2.5-3 लाख का खर्चा है खाली. आप 25,000 रुपये कह रहे हो?’

स्पोर्ट्स कंपनी होने का किया दावा

उन्होंने आगे कहा, ‘आपकी स्पोर्ट्स कंपनी है, जिसका इतना बड़ा टर्नओवर है कि कलेक्टर्स का नाम भी जुड़ा है उसके साथ. कितने साल से चल रही है? वो भी तो पैसा आपके पास आता है. कहां जाता है? बॉम्बे में भी तो बड़े-बड़े फ्लैट्स हैं, वो कहां से आया?’

क्या है एकम बावा का रिति संग रिश्ता?

सिंगर ने रीति की मां के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बात की. उन्होंने दावा किया कि वे तीनों 2020 और 2025 के बीच एक ही फ्लैट में साथ रहे और रीति को उनकी मां के साथ उनके रिश्ते के बारे में पता था. एकम के मुताबिक, वह और रानी 2020 से 2022 तक लिव-इन रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद उसी साल 18 फरवरी को उनकी शादी हो गई अपने रिश्ते पर बात करते हुए, उन्होंने रानी और रीति के साथ अपनी तस्वीरें भी दिखाईं.

रिति तिवारी ने बिग बॉस में क्या कहा था?

बिग बॉस 20 के हालिया एपिसोड में रीति तिवारी ने अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि उनके पिता मनोज तिवारी उन्हें हर महीने करीब 25 हजार रुपये अलाउंस देते हैं. रीति ने यह भी कहा कि कई बार खर्च चलाने के लिए उन्हें बजट संभालकर चलना पड़ता था. उन्होंने बताया कि कुछ मौकों पर वह दो 10 रुपये के वड़ा पाव खाकर दिन गुजारती थीं और जरूरत पड़ने पर कार में 500 रुपये का डीजल ही डलवाती थीं.

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