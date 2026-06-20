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अनिल कपूर की लाडली को लगा करोड़ों रुपये का तगड़ा झटका, हीरे-पन्ने जड़े ज्वैलरी की चोरी, मामला दर्ज

Rhea Kapoor Jewellery Theft: फिल्ममेकर और फैशन स्टाइलिस्ट रिया अनिल कपूर की किराए की ज्वेलरी चोरी होने की खबर है. उन्होंने मुंबई के सहार पुलिस स्टेशन में अनजान लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है.

By: Shristi S | Published: June 20, 2026 11:01:33 PM IST

रिया कपूर के गहने चोरी
रिया कपूर के गहने चोरी


Rhea Kapoor Diamond Earrings Stolen: बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की छोटी बेटी फिल्ममेकर और फैशन स्टाइलिस्ट रिया अनिल कपूर की किराए की ज्वेलरी चोरी होने की खबर है. उन्होंने मुंबई के सहार पुलिस स्टेशन में अनजान लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है. पुलिस ने अपराध क्रमांक 544/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) के अंतर्गत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस कंप्लेंट के मुताबिक, रिया कपूर के मेकअप आर्टिस्ट के हैंडबैग से ₹1.35 करोड़ कीमत के डायमंड जड़े इयररिंग्स चोरी हो गए, जब वह न्यूयॉर्क में एक फैशन शो के लिए जा रही थीं. इयररिंग्स मुंबई में मेहता एंड गोयनका ज्वेलर्स से किराए पर लिए गए थे. मुंबई की मशहूर मेकअप आर्टिस्ट सवलीन सिंह पिछले सात सालों से रिया अनिल कपूर के साथ काम कर रही हैं. रिया कपूर को 29 अप्रैल को न्यूयॉर्क में मेट गाला फैशन शो में बुलाया गया था, और उनकी पूरी टीम उनके साथ गई थी.

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दो ज्वेलर्स से किराए पर लिए गए इयररिंग्स

रिया कपूर और उनकी मेकअप टीम के लिए मुंबई में मेहता ज्वेलर्स और गोयनका ज्वेलर्स से दो जोड़ी महंगे इयररिंग्स किराए पर लिए गए थे. सवलीन सिंह ने दोनों बॉक्स अपने हैंडबैग में रख लिए. सभी पार्टिसिपेंट्स 27 अप्रैल को रात 10:25 बजे एमिरेट्स की फ्लाइट से मुंबई से रवाना हुए.

टीम 28 अप्रैल को शाम 5:30 बजे मुंबई से दुबई और फिर दुबई से न्यूयॉर्क के केनेडी एयरपोर्ट के लिए निकली. वहां से, सभी लोग होटल पियर न्यूयॉर्क में अपने कमरों में चले गए.

होटल में बॉक्स खोलने पर दंग हुई सवलीन

जब सवलीन सिंह ने शिरीन को इयररिंग्स देने के लिए बॉक्स खोला, तो दोनों खाली थे. मेहता ज्वैलर्स के एमरल्ड स्टोन डायमंड गोल्ड इयररिंग्स, जिनकी कीमत ₹6.6 मिलियन थी, और गोयनका ज्वैलर्स के ज़ाम्बियन स्टोन गोल्ड बॉर्डर इयररिंग्स, जिनकी कीमत ₹6.9 मिलियन थी, गायब थे. मुंबई लौटने के बाद, सवलीन सिंह ने सहार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मेकअप आर्टिस्ट ने शिकायत दर्ज कराई

पुलिस ने बताया कि मेकअप आर्टिस्ट सवलीन सिंह की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है. शिकायतकर्ता रिया कपूर अपनी टीम के साथ न्यूयॉर्क जा रही थीं, जब उनके किराए के इयररिंग्स, जिनकी कीमत ₹1.35 करोड़ थी, चोरी हो गए. एयरपोर्ट से होटल तक की पूरी टाइमलाइन की जांच की जा रही है. मुंबई पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी मुंबई एयरपोर्ट पर हुई, फ्लाइट में हुई या न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद हुई.

Tags: anil kapoorMet Gala 2026rhea kapoor
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