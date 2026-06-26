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‘वो सदमा आज भी मेरे शरीर में है…’, सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती का छलका दर्द

Rhea Chakraborty: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के छह साल बाद रिया चक्रवर्ती ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि उस घटना का दर्द आज भी उनके शरीर में है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 26, 2026 2:35:16 PM IST

सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले पर बोलीं रिया चक्रवर्ती
सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले पर बोलीं रिया चक्रवर्ती


साल 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद रिया चक्रवर्ती को कई आरोपों का सामना करना पड़ा था. साथ ही कथित ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था. अब कई सालों बाद, रिया ने खुलासा किया कि हालांकि उन्होंने आगे बढ़ना सीख लिया है, लेकिन उन घटनाओं का दर्द आज भी उनके अंदर भरा हुआ है. 

रिया चक्रवर्ती ने क्या कहा?

हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी के चैट शो ‘डबल डेट’ में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के दौरान झेली कानूनी परेशानियों के दर्द को बयां किया. नेहा धूपिया ने रिया से पूछा कि क्या वह उस सदमे से पूरी तरह उबर चुकी हैं. इस पर रिया ने जवाब दिया, ‘यह ऐसी चीज नहीं है जिससे आप पूरी तरह से उबर सकें. यह एक गहरा दर्द है. यह आपके शरीर में रहता है, भले ही आपके दिमाग में न रहे. जैसा कि शोविक कह रहे थे, पीटीएसडी होता है. आप थेरेपी लेते हैं और इससे निपटते हैं.’ 

‘यह सब सबके सामने हुआ था’

रिया चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि उनके साथ जो हुआ वह आम व्यक्तिगत कठिनाइयों से अलग था क्योंकि यह सार्वजनिक निगरानी में हुआ था. उन्होंने कहा कि मीडिया के अत्यधिक ध्यान ने पहले से ही दर्दनाक अनुभव को और भी कठिन बना दिया. उन्होंने आगे कहा, ‘हमारा मामला सार्वजनिक था, इसलिए हर कोई इसके बारे में जानता है, हर कोई इसके बारे में बात करता है, और यह ठीक है.’

सुशांत सिंह राजपूत मौत केस

साल 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद रिया को जेल की सजा और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा था. पिछले साल सीबीआई  द्वारा सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामले में क्लोजर रिपोर्ट जारी करने से रिया को राहत मिली, क्योंकि उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था.  इस खबर ने सभी रिया कि जिंदगी में काफी मुश्किलों पैदा कर दी थी. 

यह खबर भी पढ़ें: Welcome To The Jungle Review: अक्षय-रवीना की जोड़ी ने जीता दिल, कई फिल्मों की याद दिलाती है ‘वेलकम टू द जंगल’; कॉमेडी का लगा जोरदार…

Tags: Rhea Chakrabortysushant singh rajput
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