Home > मनोरंजन > ‘मैं अभी सिंगल हूं’, रिया चक्रवर्ती ने शादी की प्लानिंग पर तोड़ी चुप्पी, भाई शोविक को लेकर कही बड़ी बात

‘मैं अभी सिंगल हूं’, रिया चक्रवर्ती ने शादी की प्लानिंग पर तोड़ी चुप्पी, भाई शोविक को लेकर कही बड़ी बात

Rhea Chakraborty: हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने खुलासा किया कि वह अभी तक सिंगल हैं. साथ ही उन्होंने शादी ना करने के पीछे की बताई वजह. जानिए उन्हें कैसा चाहिए जीवनसाथी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 26, 2026 3:18:44 PM IST

रिया चक्रवर्ती
रिया चक्रवर्ती


रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक हाल ही में एक इंटरव्यू में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर बातचीत की. साथ ही रिया ने अपने रिलेशनशिप, शादी और डेटिंग को लेकर कई महत्वपूर्ण जनकारियां साझा की हैं. 

रिया चक्रवर्ती अभी तक हैं सिंगल!

रिया चक्रवर्ती ने नेहा धूपिया और अंगद बेदी के चैट शो ‘डबल डेट’ में अपनी शादी और रिलेशनशिप के बारे में बात की. रिया चक्रवर्ती का कहना है कि वह अभी तक सिंगल हैं. साथ ही बताया कि वह अपने भाई शोविक से पहले शादी नहीं करेंगी. 

किस तरह के लड़के से शादी करना चाहती हैं रिया चक्रवर्ती?

बातचीत के दौरान जब नेहा धूपिया से रिया चक्रवर्ती पूछा कि उन्हें किस तरह के लड़के चाहिए. इसपर रिया चक्रवर्ती ने कहा, ‘फिलहाल मेरी कोई खास इच्छा नहीं है. लेकिन किसी समय साथ होना अच्छा लगेगा. अगर मुझे एक शब्द चुनना हो, तो वह ‘विकसित’ होगा.’

कौन हैं रिया चक्रवर्ती?

रिया चक्रवर्ती एक भारतीय बॉलीवुड और तेलुगु फिल्म अभिनेत्री और एमटीवी इंडिया की वीडियो जॉकी हैं. रिया ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2009 में एमटीवी इंडिया के रियलिटी शो टीवीएस स्कूटी तीन दिवा से की और वह रनर-अप रहीं. बाद में उन्होंने एमटीवी दिल्ली में वीजे के लिए ऑडिशन दिया और उनका चयन हो गया. उन्होंने पेप्सी एमटीवी वास्सप, टिकटैक कॉलेज बीट और एमटीवी गॉन इन 60 सेकंड्स सहित कई एमटीवी शो होस्ट किए हैं.
 
साल 2012 में, उन्होंने तेलुगु फिल्म ‘तुनीगा तुनीगा’ से फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने निधि का किरदार निभाया. 2013 में, उन्होंने हिंदी फिल्म ‘मेरे डैड की मारुति’ से जसलीन के रूप में बॉलीवुड में डेब्यू किया. उन्होंने रोहन सिप्पी की फिल्म ‘सोनाली केबल’ में सोनाली का किरदार भी निभाया. इन दिनों रिया चक्रवर्ती अपने भाई के साथ अपना क्लोथिंग ब्रांड चला रही हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: ‘वो सदमा आज भी मेरे शरीर में है…’, सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती का छलका दर्द

Tags: entertainmentRhea Chakraborty
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सोनाक्षी सिन्हा ने रोमांटिक अंदाज में मनाई एनिवर्सरी

June 25, 2026

सावन के महीने में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!

June 25, 2026

T2OI में डेब्यू करने वाले सबसे कम्र के भारतीय खिलाड़ी,...

June 25, 2026

अलका याग्निक को कौन-सी बीमारी है?

June 25, 2026

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 25, 2026

ज्यादा गरम मसाले खाने के नुकसान

June 25, 2026
‘मैं अभी सिंगल हूं’, रिया चक्रवर्ती ने शादी की प्लानिंग पर तोड़ी चुप्पी, भाई शोविक को लेकर कही बड़ी बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘मैं अभी सिंगल हूं’, रिया चक्रवर्ती ने शादी की प्लानिंग पर तोड़ी चुप्पी, भाई शोविक को लेकर कही बड़ी बात
‘मैं अभी सिंगल हूं’, रिया चक्रवर्ती ने शादी की प्लानिंग पर तोड़ी चुप्पी, भाई शोविक को लेकर कही बड़ी बात
‘मैं अभी सिंगल हूं’, रिया चक्रवर्ती ने शादी की प्लानिंग पर तोड़ी चुप्पी, भाई शोविक को लेकर कही बड़ी बात
‘मैं अभी सिंगल हूं’, रिया चक्रवर्ती ने शादी की प्लानिंग पर तोड़ी चुप्पी, भाई शोविक को लेकर कही बड़ी बात