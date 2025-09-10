Home > मनोरंजन > जेल में सड़ रहा है ये साउथ का पॉपुलर एक्टर, नर्क बन गई है जिंदगी! रोते हुए बोला- ‘नहीं हो रहा बर्दाश्त, दे दो जहर’

जेल में सड़ रहा है ये साउथ का पॉपुलर एक्टर, नर्क बन गई है जिंदगी! रोते हुए बोला- ‘नहीं हो रहा बर्दाश्त, दे दो जहर’

Darshan Thoogudeepa Breaks Down In Court: रेणुकास्वामी मर्डर केस (Renukaswamy Murder Case) में गिरफतार फेमस कन्नड़ एक्टर दर्शन थूगुदीपा की हालत जेल में बेहद खराब हो गई है और एक्टर की जिंदगी नर्क बन गई है। सुनवाई के दौरान दर्शन थूगुदीपा ने जज के सामने जहर दे देने की मांग की है।

Published By: chhaya sharma
Published: September 10, 2025 16:16:00 IST

Renukaswamy Murder Case Latest Update: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर दर्शन थूगुदीप (Darshan Thoogudeepa) इस समय रेणुकास्वामी मर्डर केस में जेल में बंद हैं। एक्टर को साल 2024 के अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब कल मंगलवार के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 64वीं सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में दर्शन की सुनवाई हुई। इस दौरान एक्टर को रोना आ गया और उन्होंने कहा कि उनसे जेम में रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उनकी हालत बुरी हो गई है।

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दर्शन थूगुदीपा ने की जज के सामने जहर दे देने की मांग

रेणुकास्वामी मर्डर केस (Renukaswamy murder case)  में कल मंगलवार के दिन हुई सुनवाई में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दर्शन थूगुदीपा काफी भावुक हो गए और उन्हें रोना आ गया। एक्टर ने सुनवाई में कहा-  ‘मैं अब ऐसे नहीं जी सकता, प्लीज मुझे जहर दे दीजिए. जेल की जिंदगी मेरे लिए बेहद मुश्किल हो गई है।’ दर्शन थूगुदीप (Darshan Thoogudeepa) ने बताया कि ‘उन्हें धूप देखे हुए एक महीने से ज्यादाहो गया है और उनके हाथों में भी फंगस लगना शुरु हो गई है। इसके अलावा एक्टर ने जज से तकिया, चादर और घर का बना खाना देने की भी मांग की है। वहीं इस पर जज ने जवाब देते हुए कहा है कि ‘ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है’ इसके बाद एक्टर दर्शन चुप हो गए और सिर झुका लिया। बता दें दर्शन की हालत जेल में दिन पर दिन बेकार होती जा रही है, गिरफ्तारी के समय एक्टर मजबूत दिख रहे थे, लेकिन अब एक्टर काफी कमजोर दिख रहे हैं और उनकी हालत बेहद बुरी दिख रही है। 

क्या है रेणुकास्वामी मर्डर केस (What is Renukaswamy murder case?)  

साल 2024 में 9 जून के दिन  33 वर्षीय रेणुकास्वामी की लाश बेंगलुरु के फ्लाईओवर पर मिली थी। रेणुकास्वामी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दर्शन थूगुदीप के बहुत बड़े फैन थे। रिपोर्ट के अनुसार रेणुकास्वामी ने दर्शन की कथित गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को गंदे और आपत्तिजनक मैसेज किए थे, जिसके बाद एक्टर ने उनकी हत्या कर दी। इस केस में पवित्रा को भी गिरफ्तार किया गया था।

