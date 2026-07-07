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कभी रंग को लेकर इस स्टार को कर देते थे रिजेक्ट, फिर अहमद खान ने दिया आखिरी चांस; आज डांस की दुनिया के हैं किंग

Remo D'Souza: रेमो डिसूजा बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध डांसर और कोरियोग्राफर में से एक हैं. आज वो एक निर्देशक के रूप में भी जाने जाते हैं. चलिए जानते हैं उनके बारे में.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 7, 2026 3:34:07 PM IST

रेमो डिसूजा
रेमो डिसूजा


रेमो डिसूजा को अपने शुरुआती जीवन में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा था. लेकिन आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है. रेमो डिसूजा को बचपन में लोग रंग को लेकर उन्हें चिढ़ाते थे. हालांकि, उनकी मां उन्हें समझाती थी कि इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है. लेकिन रेमो को यह कभी सच्चाई नहीं लगी क्योंकि वह जहां भी जाते उन्हें उनके रंग की वजह से भेदभाव झेलना पड़ता था. और आज के समय में वो एक डांसर और कोरियोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध हैं. 

रंग की वजह से हुए थे रिजेक्ट

रंगीला के लिए कोरियोग्राफर अहमद खान नए बैकग्राउंड डांसर्स की तलाश कर रहे थे. रेमो डिसोजा भी अपने सपनों को लेकर ऑडिशन देने पहुंचे थे. रेमो ने बताया कि ऑडिशन के दौरान उन्हें शुरुआत में ही इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनका रंग काला था. बताया जाता है कि उस समय ऐसे लड़कों को प्राथमिकता दी जा रही थी जिनका रंग गोरा चिट्टा हो. रेमो के लिए यह बहुत बड़ा झटका था.

खाने तक के नहीं थे पैसे 

मुंबई में रेमो डिसूजा पहले से ही संघर्ष कर रहे थे. कई बार उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे और यह ऑडिशन उनके लिए उम्मीद की आखिरी किरण जैसा था. रिजेक्शन के बाद रेमो चुपचाप लौटे नहीं. भारी मन और नम आंखों के साथ उन्होंने कोरियोग्राफर अहमद खान से हाथ जोड़कर एक विनती की कि सर एक बार मौका दे दीजिए. मेरा रंग मत देखिए. मेरा डांस देख लीजिए. अगर मैं अच्छा ना करूं तो मैं खुद चला जाऊंगा. उनकी इस सच्ची गुजारिश को सुनकर अहमद खान ने उन्हें एक आखिरी मौका दिया. 

रेमो के डांस पर फिदा हुए 

जैसे ही रेमो डिसूजा ने डांस शुरू किया, कुछ ही पलों में सबकी राय बदल गईृ. 50 लड़कों में सबसे बेहतरीन डांस रेमो ने किया. यही ऑडिशन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना. रंगीला में बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम करने के बाद उन्हें पहचान मिली. फिर वह अहमद खान के असिस्टेंट बने और धीरे-धीरे बॉलीवुड के सबसे सफल कोरियोग्राफ़र्स और निर्देशकों में अपनी जगह बना ली. 

यह खबर भी पढ़ें: ‘अब तुम्हें विदा करना होगा..’ बहन अंशुला की विदाई पर छलक पड़े अर्जुन कपूर के आंसू, शेयर की प्यारी तस्वीरें

Tags: entertainmentRemo DSouza
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