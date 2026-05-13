हर जगह दिखती है साथ! दिशा पाटनी और मौनी रॉय के बीच क्या है रिश्ता, पति सूरज नंबियार से तलाक के बाद उठे सवाल

Mouni Roy and Disha Patani Relation: इन दिनों मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार तलाक को लेकर चर्चा में हैं. दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है. मौनी रॉय ने साथ की सारी फोटोज और वीडियोज भी डिलीट कर दी हैं. वहीं उनके पति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिएक्टिवेट कर दिया है. इसी बीच कहा जा रहा है कि मौनी रॉय के तलाक के पीछे दिशा पाटनी हैं. अक्सर दोनों को साथ घूमते फिरते और एन्जॉय करते देखा गया है. इसी बीच एक वीडियो भी चर्चा में आ रही है.

मौनी और दिशा का रिश्ता

दरअसल, मौनी रॉय और दिशा पाटनी का रिश्ता बॉलीवुड में सबसे गहरी और लोकप्रिय दोस्ती के रूप में माना जाता है. दोनों की बॉन्डिंग साल 2023 में अक्षय कुमार के ‘द एंटरटेनर्स’ अमेरिकन टूर के दौरान हुई थी. इसी दौरान दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ गईं और वे अक्सर हर जगह साथ दिखने लगीं. वे अक्सर जिम, वेकेशन, डिनर डेट्स पर नजर आती हैं. मौनी रॉय ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि जब भी वे भावुक या उदास होती हैं, तो दिशा बिना कुछ बोले उन्हें अपने गले से लगा लेती हैं. वे अक्सर खास मौकों पर मैचिंग आउटफिट्स में भी देखी जाती हैं.

जनवरी 2026 में साथ देखे गए थे मौनी और सूरज

आखिरी बार मौनी रॉय और सूरज नांबियार को जनवरी 2026 में साथ देखा गया था. दोनों उदयपुर में हुई नुपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन की शादी में नजर आए थे. उनके साथ ही दिशा पाटनी भी थीं. तीनों को एयरपोर्ट पर साथ में देखा गया था. मौनी के तलाक की खबरों के बीच ये वीडियो भी वायरल हो रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि मौनी और सूरज साथ में तस्वीरें खिंचवाने से बचते नजर आते हैं.

मौनी और दिशा के रिश्ते पर उठ रहे सवाल

वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मौनी और सूरज के तलाक के पीछे दिशा पाटनी हैं. वहीं दिशा और मौनी रॉय के बीच रिश्तों पर भी सवाल उठ रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता है जिसको लेकर लोग सवाल उठाने लगाते हैं.