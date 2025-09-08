Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > जब हकीकत के करीब पहुंच गया बोल्ड सीन, शूटिंग में हद पार कर बैठे रेखा और ओम पुरी!

जब हकीकत के करीब पहुंच गया बोल्ड सीन, शूटिंग में हद पार कर बैठे रेखा और ओम पुरी!

शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिससे फिल्म विवादों से भी घिर गई थी। दरअसल, फिल्म में रेखा और ओम पुरी पर एक नहीं कई बोल्ड सीन्स फिल्माए गए थे।

Published By: Kavita Rajput
Published: September 8, 2025 18:01:39 IST

जब हकीकत के करीब पहुंच गया बोल्ड सीन, शूटिंग में हद पार कर बैठे रेखा और ओम पुरी!

Rekha Om puri love making scene: बॉलीवुड फिल्मों में लव मेकिंग सीन्स होना आम बात हो गई है। अब हर दूसरी फिल्म में एक्टर और एक्ट्रेसेस के बीच बोल्ड सीन्स देखने को मिल जाते हैं हालाँकि पहले ऐसा कम देखने को मिलता था। 90 के दशक की फिल्मों में आज के मुकाबले कम बोल्ड सीन्स देखने को मिलते थे। ऐसे में उस ज़माने में भी अगर एक्टर-एक्ट्रेस बोल्ड लव मेकिंग सीन करने का फैसला लेते थे तो ये काफी बड़ी बात हुआ करती थी। 

1997 में आई फिल्म आस्था: इन द प्रिजन ऑफ़ स्प्रिंग में रेखा और ओमपुरी जैसे दिग्गज एक्टर्स ने ऐसा रिस्क लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी लेकिन इसके लवमेकिंग सीन्स की काफी चर्चा हुई थी। शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिससे फिल्म विवादों से भी घिर गई थी। 

जब हकीकत के करीब पहुंच गया बोल्ड सीन, शूटिंग में हद पार कर बैठे रेखा और ओम पुरी!

एक-दूसरे में खो गए रेखा-ओमपुरी 

दरअसल, फिल्म में रेखा और ओम पुरी पर एक नहीं कई बोल्ड सीन्स फिल्माए गए थे। एक सीन के दौरान जब दोनों को इंटीमेट होते हुए दिखाया जाना था तो ये दोनों शूटिंग में इस कदर खो चुके थे कि इन्हें होश ही नहीं रहा कि जिस कुर्सी पर बैठकर दोनों सीन दे रहे हैं वो इनके वजन से टूट भी सकती है। ये एक-दूजे में इतने डूब गए थे कि इन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि ये रियल नहीं बल्कि रील लाइफ है। सेट पर मौजूद लोगों का भी कहना था कि इन्होंने पति-पत्नी के रोल को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। इस फिल्म के बाद रेखा और ओमपुरी की नजदीकियों की खबरें भी सामने आने लगी थीं। 

जब हकीकत के करीब पहुंच गया बोल्ड सीन, शूटिंग में हद पार कर बैठे रेखा और ओम पुरी!

बता दें कि रेखा ने फिल्म में मानसी नाम की महिला का रोल प्ले किया था। मानसी का रोल एक ऐसी महिला का था जो कि मिडिल क्लास की होती है और मज़बूरी के चलते वेश्या बन जाती है। फिल्म की काफी संवेदनशील थी। इसके डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य थे। फिल्म में रेखा और ओमपुरी के अलावा डेजी ईरानी और नवीन निश्चल जैसे कलाकार भी थे।

इस फिल्म में ऐसा बोल्ड रोल करने की वजह से रेखा को काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। रेखा ने इस आलोचना का जवाब देते हुए कहा था,  कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैंने फिल्म में वेश्या का किरदार क्यों निभाया। लेकिन मैं किसी भी भूमिका से नहीं डरती। मैं आज उस मुकाम पर हूं जहां मैं हर तरह का रोल निभा सकती हूं।

Tags: om puriRekharekha om puri love making scenerekha om puri movie
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
जब हकीकत के करीब पहुंच गया बोल्ड सीन, शूटिंग में हद पार कर बैठे रेखा और ओम पुरी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जब हकीकत के करीब पहुंच गया बोल्ड सीन, शूटिंग में हद पार कर बैठे रेखा और ओम पुरी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जब हकीकत के करीब पहुंच गया बोल्ड सीन, शूटिंग में हद पार कर बैठे रेखा और ओम पुरी!
जब हकीकत के करीब पहुंच गया बोल्ड सीन, शूटिंग में हद पार कर बैठे रेखा और ओम पुरी!
जब हकीकत के करीब पहुंच गया बोल्ड सीन, शूटिंग में हद पार कर बैठे रेखा और ओम पुरी!
जब हकीकत के करीब पहुंच गया बोल्ड सीन, शूटिंग में हद पार कर बैठे रेखा और ओम पुरी!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?