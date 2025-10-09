जब रेखा की जिद के चलते इस विलेन को लगा लाखों का चूना, फिर हुआ ऐसा ‘कारनामा’

Rekha Amitabh Bachchan Love Affair: 10 अक्टूबर को बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा (Rekha) का बर्थडे है. रेखा ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया था जिनमें – सिलसिला, उमराव जान, खून भरी मांग, आस्था, सुहाग, उत्सव, खूबसूरत, मिस्टर नटवरलाल आदि शामिल हैं. फिल्मों के साथ ही रेखा अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के साथ अपने कथित अफेयर के लिए भी चर्चित थीं. रेखा से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जब अमिताभ से एक खास समय पर मिलने के लिए रेखा ने फिल्म ही छोड़ दी थी. जी हां, ये किस्सा बॉलीवुड फिल्मों में विलेन का किरदार निभाने वाले रंजीत (Ranjit) की फिल्म से जुड़ा हुआ है.

एक्टर से प्रोड्यूसर बने थे रंजीत, रेखा को किया कास्ट

बॉलीवुड के वेटरन एक्टर रंजीत ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि कैसे उन्होंने एक फिल्म बनाने की सोची और इसके लिए रेखा को कास्ट किया था. हालांकि, फिल्म शुरू होने के बाद रेखा के नखरों के चलते उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था. दरअसल, ये पूरी बात साल 1990 की बताई जाती है जब रंजीत ने फिल्म ‘कारनामा’ बनाने की सोची. इस फिल्म में रंजीत ने मुंहमांगी कीमत पर रेखा को कास्ट किया था. रंजीत ने पॉडकास्ट में बताया था कि वे और रेखा अच्छे दोस्त थे और इसके चलते ही जब उन्होंने फिल्म बनाने की सोची तो रेखा उनकी पहली चॉइस थीं.

रेखा की इस शर्त के चलते रंजीत ने उन्हें फिल्म से बाहर किया

रंजीत ने बताया कि उनकी फिल्म ‘कारनामा’ की शूटिंग का शैड्यूल शाम का था. रेखा ने फिल्म की शूटिंग तो शुरू कर दी थी लेकिन जल्द ही उन्हें शाम को आने में दिक्कत होने लगी. दरअसल, रेखा शाम का पूरा वक्त अमिताभ के साथ बिताया करती थीं. यही वजह थी कि उन्होंने शाम के समय शूटिंग पर आने से मना कर दिया एक्ट्रेस का कहना था कि फिल्म की शूटिंग का समय बदल दिया जाए. रंजीत बताते हैं कि रेखा की इस शर्त के चलते उन्हें बड़ा नुकसान हुआ था. हालांकि, बाद में रेखा ने रंजीत को फिल्म के लिए सारा पैसा वापस लौटा दिया था.