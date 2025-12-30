Home > मनोरंजन > रेखा ने अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य की तस्वीर को चूमा, प्यार लुटाती दिखीं; वीडियो हुआ वायरल

Rekha Kisses Amitabh Bachchan Grandson Agastya Photo: रेखा और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य के बीच का ये खास पल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में आ गया है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें रेखा ने छोटे अगस्त्य की तस्वीर को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से चूमा, जो वायरल हो रहा है.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: December 30, 2025 10:00:43 PM IST

Agastya Nanda: बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र के निधन से पूरा देओल परिवार सदमे में है. सनी देओल और बॉबी देओल खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और मीडिया से बात कर रहे है. इस बीच नया साल शुरू होने वाला है, और उनकी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ रिलीज होने वाली है. सोमवार शाम को मुंबई में श्रीराम राघवन की वॉर ड्रामा ‘इक्कीस’ के प्रीमियर के दौरान रेड कार्पेट पर सितारों का जमावड़ा लगा है. कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज मौजूद थे, लेकिन सबकी नजरें वेटरन एक्ट्रेस रेखा पर थीं, जो हमेशा की तरह अपनी गोल्डन साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी.

रेखा और अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य के बीच यह खास पल

दरअसल फिल्म के लीड एक्टर अगस्त्य नंदा (जो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के पोते हैं) के लिए रेखा का प्यार कैमरों में साफ दिखाई दे रहा था. रेड कार्पेट पर एक बहुत ही इमोशनल पल कैमरे में कैद हुआ, जब रेखा ने सबसे पहले फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र के पोस्टर के सामने हाथ जोड़कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. इसके बाद वह पोस्टर पर अगस्त्य की तस्वीर की ओर बढ़ीं. उन्होंने धीरे से पोस्टर पर अगस्त्य के चेहरे को छुआ और फिर उन्हें आशीर्वाद के तौर पर फ्लाइंग किस दी है. रेखा का यह छोटा सा जेस्चर सोशल मीडिया पर तुरंत एक दिल को छू लेने वाला पल बन गया और लोग उनके इस प्यारे जेस्चर की तारीफ कर रहे है.

‘इक्कीस’ परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की हिम्मत, बलिदान और जीवन कहानी पर आधारित एक बायोपिक है. अगस्त्य नंदा इस फिल्म में इस वॉर हीरो का किरदार निभा रहे है. यह दिवंगत धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म भी है, जिसमें उन्होंने अरुण खेत्रपाल के पिता का किरदार निभाया है. फिल्म में जयदीप अहलावत, सुहासिनी मुले, सिकंदर खेर और राहुल देव भी अहम भूमिकाओं में है.

‘इक्कीस’ पहले क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी

फिल्म ‘इक्कीस’ पहले क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ की रिकॉर्ड तोड़ सफलता को देखते हुए, इसकी रिलीज नए साल तक के लिए टाल दी गई है. प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने कहा कि ‘इक्कीस’ को सिनेमाघरों में अपनी पूरी जगह और समय चाहिए था. यह फिल्म अब 1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी.

इससे पहले अमिताभ बच्चन ने भी एक स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म देखी थी और अपने पोते अगस्त्य की परफॉर्मेंस पर अपने ब्लॉग पर अपनी इमोशनल प्रतिक्रिया शेयर की थी. उन्होंने लिखा कि कैसे उन्हें पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, जब उन्होंने पहली बार अगस्त्य को गोद में लिया था. तब से लेकर अब उसे एक एक्टर बनते हुए देखने तक बिग बी ने माना कि जब भी अगस्त्य स्क्रीन पर होता था, तो वह उससे नज़रें नहीं हटा पाते थे.

