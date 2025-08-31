Home > मनोरंजन > अधूरा प्यार, अधूरी शादी, बॉलीवुड की इस हसीना का एक साल के भीतर ही छिन गया था सुहाग, ‘डायन’ कहकर बुलाते थे लोग?

अधूरा प्यार, अधूरी शादी, बॉलीवुड की इस हसीना का एक साल के भीतर ही छिन गया था सुहाग, ‘डायन’ कहकर बुलाते थे लोग?

Rekha Love Story: रेखा (Rekha) बॉलीवुड की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। वह आज भी अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा देती हैं। रेखा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में रहीं।

Published: August 31, 2025 14:12:40 IST

Rekha News:  रेखा अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। प्यार से लेकर शादी तक सभी की चर्चाएं खूब हुईं। रेखा की शादी से ज्यादा उनके पति के मौत चर्चाओं में रहीं। उनके पति की मौत के कारण पूरे देश उन्हें डायन तक कहने लगा था। जिसके कारण उन्होंने फिल्मी दुनिया से भा दूरी बना ली थी। रेखा के पिता का नाम जेमिनी गणेशन और मां का नाम पुष्पावल्ली था। उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में खूब नाम कमाया। एक्ट्रेस की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रही, बस उन्हें कभी प्यार नहीं मिला। ना ब्वॉयफ्रेंड और ना ही पति का।

रेखा का रहा बिग बी से अफेयर 

रेखा का प्रोफेशनल करियर काफी शानदार रहा है। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। उनका नाम कई एक्टर के साथ जुड़ा, इस लिस्ट में बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल है। अमिताभ बच्चन संग अफेयर की खबरों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन उनका प्यार कभी पूरा नहीं हो सका। एक्ट्रेस का नाम अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ा था। 

1990 में हुई थी एक्ट्रेस की शादी 

रेखा को हमेशा प्यार की तलाश रही। साल 1990 की शुरुआत में रेखा की मुलाकात बिजनेस टाइकून मुकेश अग्रवाल (Mukesh Agarwal) के साथ हुई। मुकेश अग्रवाल दिल्ली के रहने वाले थे। एक महीने की मुलाकात में ही रेखा ने शादी का फैसला कर लिया था। मुकेश के लिए उन्होंने अपना करियर भी त्यागने का विचार कर लिया था। लेकिन शादी के बाद सभी चीजें एकदम से बदल गईं। 

मुकेश अग्रवाल ने की थी आत्महत्या 

शादी के बाद रेखा और मुकेश लंदन के लिए हनीमून पहुंचे। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में साफ-साफ बताया गया है कि मुकेश क्रोनिक डिप्रेशन से गुजर रहे थेष इसी कारण वह रेखा को ताने भी मारते थे। जब दोनों वहां से लौटे तो रेखा मुंबई आ गई और उनसे दूर होने का भी फैसला कर लिया। रेखा और मुकेश ने तलाक की अर्जी तक दाखिल कर दी थी। दोनों का तलाक फाइनल हुआ भी नहीं था कि 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश अग्रवाल ने रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मुकेश के निधन के बाद लोग रेखा को डायन के तौर पर देखने लगे। उनकी सास ने भी कह दिया था कि – डायन उनके बेटे को खा गई। 

इंडस्ट्री के माथे कलंक- सुभाष घई 

रेखा को पति की मौत के बाद काफी नफरत झेलनी पड़ी थी। उन्होंने धीरे-धीरे इंडस्ट्री से भी दूरी बना ली थी। सुभाष घई ने एक इंटरव्यू में रेखा को लेकर कहा था कि- रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री के माथे कलंक लगा दिया है। जिसे धुलना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद कोई भी इज्जतदार परिवार एक्ट्रेस को अपने घर की बहू बनाने पर विचार करेगा। 

