जब 5 मिनट तक 15 साल की Rekha को जबरदस्ती चूमता रहा ये एक्टर, सेट पर लोग बजाते रहे तालियां

Rekha Kissing Scene: बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस रेखा (Rekha) अपनी एक्टिंग के साथ ही बला की खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. रेखा एक समय इंडस्ट्री की टॉप की एक्ट्रेस थीं उन्होंने सिलसिला, उमराव जान, खून भरी मांग, उत्सव और मुकद्दर का सिकंदर जैसी शानदार फिल्मों में काम किया था. हालांकि, आज के इस आर्टिकल में हम आपको रेखा की लाइफ से जुड़े एक ऐसे वाकये के बारे में बताएंगे जिसके चलते फिल्म इंडस्ट्री में खूब हंगामा हुआ था. यह वाकया रेखा की एक फिल्म की शूटिंग से जुड़ा है. उस समय रेखा की उम्र महज 15 साल थी. क्या था पूरा मामला आइए जानते हैं.

शूटिंग के नाम पर रेखा को चूमता रहा एक्टर

रेखा ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म रंगुला रत्नम से बतौर बाल कलाकार के रूप में की थी. जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो फिल्म ‘अनजाना सफर’ का बताया जाता है. इस फिल्म की शूटिंग के समय रेखा की उम्र 15 साल थी वहीं रेखा के अपोजिट एक्टर बिश्वजीत मुख्य भूमिका में थे. किस्सा कुछ यूं है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन ज़बरदस्ती फिल्म में डाला गया था जिसके बारे में रेखा को कोई जानकारी नहीं थी. सीन कुछ ऐसा था कि डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही बिश्वजीत ने रेखा को किस करना शुरू कर दिया. यही नहीं, बिश्वजीत पूरे पांच मिनट तक रेखा को ज़बरदस्ती किस करते रहे थे. सेट पर मौजूद सारे लोग इस घटना का मज़ा लेते रहे और तालियां बजाते रहे.

रो-रोकर रेखा का हुआ बुरा हाल, कोर्ट तक पहुंचा मामला

बताते हैं कि ज़बरदस्ती फिल्माए गए इस सीन से रेखा बुरी तरह डर गईं थीं. सीन के बाद उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया था. इस घटना के बाद फिल्म इंडस्ट्री में खूब हंगामा हुआ, मामला कोर्ट तक जा पहुंचा था जिसके बाद एक्टर बिश्वजीत को सफाई तक देना पड़ी थी. वहीं, सेंसर बोर्ड ने भी इस सीन पर कड़ी आपत्ति जताई थी. बताते चलें कि ये रेखा का किसी भी फिल्म में दिया पहला किसिंग सीन था. बहरहाल, इस घटना के कुछ सालों बाद रेखा फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी स्टार बनकर उभरीं जिनका नाम आज भी लोगों की जुबान पर रहता है.