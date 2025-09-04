Rekha: पाकिस्तानी क्रिकेटर पर आया था रेखा का दिल, शादी तक पहुंच गई थी बात, लेकिन फिर…

Rekha Imran Khan Marriage Rumours: बॉलीवुड पर अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के बल पर राज करने वाली एक्ट्रेस रेखा (Rekha) के आज भी कम दीवाने नहीं है। आज भी उनकी एक अदा पर लोग मरने मिटने तक के लिए तैयार है। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने कई पॉपूलर फिल्मों में काम किया है। उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया। हालांकी एक्ट्रेस रेखा हमेशा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहीं। उनको लेकर मीडिया पर आय दिन खबरें आया करती थीं। इसके बावजूद उनकी निजी जिंदगी के कुछ राज हमेशा राज ही रह गए। फैन्स वह राज आज तक नहीं जान पाए हैं। वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी लाइमलाइट में रहती थीं।

पाकिस्तानी पर आया रेखा का दिल

रेखा का नाम कई बड़े स्टार्स के साथ जुड़ चुका है। सबसे ज्यादा चर्चा रेखा और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के रिश्ते को लेकर हुई। यहां तक की जया बच्चन भी इऩ खबरों से परेशान हो चुकी थीं। कई बार रेखा ने खुद सामने आकर बिग बी से प्यार का जिक्र किया। लेकिन उन्होंने कभी पूरा नाम नहीं लिया। हालांकि अमिताभ बच्चन की तरफ से इस पर कभी कोई बयान नहीं आया। इसके बाद कुछ समय तक अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ नाम जोड़ा गया। अक्षय उस समय रेखा से काफी छोटे थे। भारतीय सितारों के अलावा भी उनका नाम कई लोगों के साथ जुड़ा। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और बाद में प्रधानमंत्री बने इमरान खान (Imran Khan) और रेखा के रिश्ते ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं। जानकारी के मुताबिक, रेखा और इमरान खान के रिश्ते (Rekha Imran Khan Marriage Rumours) को लेकर बॉलीवुड से लेकर मीडिया तक चर्चाएं हुआ करती थीं।

शादी करने वाले थे दोनों

अफवाहें यह भी थी कि दोनों जल्द शादी करने की सोच रहे हैं। 1992 में पाकिस्तान (Pakistan) की टीम ने जब वर्ल्ड कप जीता था, तब इमरान खान टीम के कप्तान थे। उन दिनों इमरान अपनी पर्सनैलिटी और लुक्स को लेकर लाखों महिलाओं के दिलों पर राज करते थे। यहां तक की कई बॉलीवुड हसीनाएं भी उनकी फैन हुआ करती थी। इसी दौरान रेखा संग उनके रिश्ते को लेकर काफी अफवाहें उड़ने लगी। फेमस अखबार ‘स्टार’ में छपी एक खबर ने तो सभी को हैरान कर दिया था। खबर में दावा किया गया था कि दोनों जल्द शादी करने जा रहे हैं।

रेखा की मां को भी पसंद थे इमरान

हालांकि रेखा की तरफ से इस पर कभी कोई बयान नहीं आया। यहां तक कि रेखा की मां को भी इमरान पसंद थे। इस खबर पर तब मुहर लगी जब दोनों को मुंबई के एक बीच पर साथ में देखा गया। इमरान का नाम रेखा के अलावा कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा था। एक पुराने इंटरव्यू में इमरान ने कहा था कि- उन्हें एक्ट्रेसेस के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। लेकिन वह किसी से शादी नहीं कर सकते। बता दें कि अभी तक इमरान खान तीन शादियां कर चुके हैं।

