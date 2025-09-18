रेखा को बारिश में भीगता देख बहक गया था एक्टर, कसकर पकड़ा और फिर…

Rekha and Jeetendera Movie: बॉलीवुड की लीजेंड एक्ट्रेसेस की जब भी बात होती है तो उसमें रेखा (Rekha) का नाम जरूर आता है. रेखा ने अपने करियर में एक या दो नहीं, बल्कि कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. रेखा ने अपने फिल्मी करियर में कई दिग्गज सितारों के साथ काम किया है. मगर, एक फिल्म ऐसी थी जिसमें नशे में धुत्त एक्टर बारिश में भीगती रेखा को देख बेकाबू हो जाता है और फिर ऐसी चीज कर देता है जिसे आज भी स्क्रीन पर देख लोग अपने दातों तले उंगलियां दबा लेते हैं. जी हां, हम यहां बात कर रहे हैं फिल्म सौतन की बेटी के बारे में. इस फिल्म में रेखा और जितेंद्र (Jeetendera) के बोल्ड और इंटीमेट सीन्स ने ऑडियंस को चौंकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी.

रेखा और जितेंद्र की बोल्ड केमेस्ट्री आजतक नहीं भूले लोग!

रेखा (Rekha Movies) और जितेंद्र ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है. लेकिन, साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म सौतन की बेटी के गाने में दोनों की केमेस्ट्री ने लोगों को अपनी आंखें मलने पर मजबूर कर दिया था. ये जो हल्का हल्का सुरूर है गाने में जितेंद्र (Jeetendera Movies) और रेखा को नशे की हालत में देखा जा सकता है. गाने में दोनों की जबरदस्त केमेस्ट्री से लेकर किसिंग सीन तक देखने को मिलता है.

हल्का-हल्का सुरूर गाने में रेखा जैसे ही बारिश में भीगती हैं तो उन्हें देख जितेंद्र बेकाबू हो जाते हैं और रोमांस के बारे में सोचने लगते हैं. इसके बाद गाने में वह कभी रेखा को बाहों में भरते हैं तो कभी उनकी ही गोद में बैठे नजर आते हैं. बता दें, सौतन की बेटी का यह गाना आज कल्ट क्लासिक गानों की लिस्ट में शामिल है.

जितेंद्र और रेखा की फिल्में

रेखा और जितेंद्र (Rekha and Jeetendera Films) की जोड़ी को ऑनस्क्रीन खूब पसंद किया गया है. यही वजह है कि इस जोड़ी ने एक नहीं, कई फिल्मों में साथ काम किया था. जिसमें एक बेचारा, अनोखी अदा, सौतन, एक ही रास्ता, जुदाई, दिलदार, जल महल, नीयत, एक ही भूल, मेहंदी रंग लाई, निशान, प्रेम तपस्या, अपना बना लो, मांग भरो सजना, मेरा पति सिर्फ मेरा है, शेषनाग, अमीरी गरीबी, सदा सुहागन, कर्मयोगी, रास्ते प्यार के, दीदार-ए-यार, गीतांजलि, मदर, अपने-अपने और लॉकेट जैसी फिल्में शामिल हैं.