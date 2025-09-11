Rekha और Hema Malini में से कौन है सबसे अमीर? किस के पास है आलीशान बंगला और लग्जीरियस कार का सबसे अच्छा कलेक्शन

Rekha Vs Hema Malini Net Worth: रेखा और हेमा मालिनी दोनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे फेमस एक्ट्रेस में से एक हैं और दोनों ने ही अपने दौर में हर किसा अपने जलवो से दीवना बनाया हुआ था। रेखा और हेमा मालिनी इन दोनों ही खूबसूरत एक्ट्रेस की अदाकारी पर लोग फिदा थे। थिएटर में रेखा और हेमा मालिनी की फिल्में आते ही छा जाती थी और हाउस फुल हो जाता है।

रेखा और हेमा मालिनी में से कौन है सबसे अमीर

वहीं उम्र बढ़ने के बावजूद रेखा और हेमा मालिनी की अदाकारी और ग्लैमर का कोई मुकाबला नहीं है, फैस आज भी इन एक्ट्रेस को उतना ही प्यार करते है, जितना पहले पहले किया करते थे। अदाकारी और खूबसूरती के मामले में तो रेखा और हेमा मालिनी का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन दौलत के मामले में दोनों में से कौन सबसे ज्यादा अमीर है ये सब जानना जरूर चाहते हैं। हेमा मालिनी (Hema Malini) इन दिनों पॉलिटिकल लाइफ और नातिन के साथ पब्लिक अपीयरेंस को लेकर खबरों में बनी रहती है। वहीं रेखा (Rekha) अपनी सादगी और रॉयल लाइफस्टाइल से सबका ध्यान अपनी और खींचती हैं, तो चलिए जानते हैं कि दौलत और शोहरत में कौन है रेखा और हेमा मालिनी में से सबसे अमीर?

कितनी है रेखा की नेटवर्थ (Rekha Net Worth)

सबसे पहले बात करते हैं रेखा की, जो बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस में से एक हैं। अपनी खूबसूरती और अदा से रेखा ने अपने दौर में कई लोगों का दिल जीता है और आज भी एक्ट्रेस की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। रेखा ने अपने फिल्मी करीयर में करीब 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और कई सुपरहिट फिल्में बॉलीवुड के नाम की हैं। भले ही अब एक्ट्रेस फिल्मों में एक्टिव नहीं हैं, लेकिन वो अकसर अवॉर्ड शो और इवेंट पर में नजर आती हैं और खूबसूरती का जलवा दिखाती हैं। नेट वर्थ की बात करें तो वो इस मामले में बॉलीवुड की कई नई और पुरानी हसीनाओं को मात देती हैं. फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रेखा की नेटवर्थ (Rekha Net Worth) 332 करोड़ रुपये हैं। एक्ट्रेस के पास एक आलीशान बंगला है, जिसका नाम बसेरा’ है और उस खूबसूरत बंगले की कीमत 100 करोड़ रुपये बताई जाती है. वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार रेखा एक फिल्म करने के लिए 13 से 14 करोड़ रुपये चार्ज करती थीं.

कितनी है हेमा मालिनी की नेटवर्थ (Hema Malini Net Worth)

हेमा मालिनी की बात करें तो वो भी 70 और 80 के दशक की सबसे बेहतरीन अदाकारा में से एक रही है। अपने दौर में एक्ट्रेस ने कई लोगों को दीवाना बनाया हैं। हेमा मालिनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1963 में की थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्में की और बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी। हेमा मालिनी की नेटवर्थ (Hema Malini Net Worth) की बात करें तो, तो एक्ट्रेस करोड़ों की मालकिन हैं उन्होंने फिल्मी करियर में खूब मेहनत की है और पॉलिटिक्स में भी अपना खूब नाम कमाया है। हेमा मालिनी के पास अलग-अलग शहर में कई प्रॉपर्टी हैं, जो उन्होंने अपने मेहनत के दम पर बनाई है। इसके अलावा मालिनी के पास एक आलीशान घर भी है। ओवरऑल प्रॉपर्टी वैल्यू की बात करें तो, वो 113.6 करोड़ रुपये है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के नामांकन के दौरान उन्होंने अपनी नेट वर्थ 122.19 करोड़ बताई थी। हेमा मालिनी की टोटल संपत्ति 123.6 करोड़ रुपये है. इसके अलावा एक्ट्रेस के पास लग्जीरियस कार का भी अच्छा कलेक्शन है।