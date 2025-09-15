जब 12 साल छोटे अक्षय के साथ Rekha हो गईं आउट ऑफ़ कंट्रोल, बोल्ड सीन में कर दी ऐसी हरकत

Rekha Akshay Kumar Bold Scene: बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा (Rekha) हमेशा फिल्मों और पर्सनल लाइफ दोनों की वजह से सुर्ख़ियों में रही हैं. रेखा ने 1958 के आसपास फिल्मों में कदम रखा था और तब से उनका फ़िल्मी सफर जारी है. कई दशकों तक दर्शकों का मनोरंजन करने वाली रेखा ने कई फिल्मों में काम किया है. इस दौरान उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया. इनमें से कुछ फिल्मों में रेखा ने बोल्ड सीन्स देने से भी परहेज नहीं किया. रेखा की एक ऐसी ही फिल्म थी जिसमें उन्होंने उम्र में अपने से छोटे एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ इंटीमेट सीन देकर सबको चौंका दिया था.

12 साल छोटे अक्षय के साथ दिए बोल्ड सीन्स

हम बात कर रहे हैं फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी की जो कि 1996 में रिलीज़ हुई थी. फिल्म में अक्षय कुमार, रवीना टंडन और रेखा लीड रोल में थे. एक गाने में रेखा और अक्षय कुमार पर काफी बोल्ड सीन्स फिल्माए गए थे. 12 साल छोटे अक्षय के साथ रेखा ने ऐसी बोल्डनेस दिखाई थी कि सब चौंक गए थे. कहा जाता है कि रेखा अक्षय के साथ इस सीन में इतनी खो गई थीं कि पीठ पर उनके नाख़ून तक चुभ गए थे जिससे अक्की घायल हो गए थे.

जब फिल्म रिलीज हुई तो हर किसी की जुबान पर बस रेखा और अक्षय के हॉट सीन की ही चर्चा थी. नतीजा ये रहा कि एक्शन और रोमांस से भरपूर यह फिल्म बॉक्सऑफिस पर सुपरहिट रही और इसने बॉक्सऑफिस पर करीब 14 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली. यह 1996 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रेखा और अक्षय कुमार के अफेयर की भी चर्चा शुरू हो गई थी जबकि उस वक्त एक्टर रवीना टंडन को डेट कर रहे थे. कहा जाता है कि दोनों के ही रिश्ते में रेखा के साथ नाम जुड़ने की वजह से ही दरार आने शुरू हो गई थी.

कई फिल्मों में दिए इंटीमेट सीन्स

वैसे रेखा ने इस फिल्म से पहले ओम पुरी के साथ फिल्म आस्था में भी बोल्ड सीन देकर खलबली मचा दी थी. उस फिल्म की शूटिंग के दौरान का भी एक किस्सा मशहूर है जब रेखा और ओम पुरी सीन में इतना खो गए कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि शूटिंग चल रही है कोई रियल सीन नहीं है. उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि जिस कुर्सी पर बैठकर वो बोल्ड सीन दे रहे हैं वो टूटने वाली थी.