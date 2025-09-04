अमिताभ बच्चन ही नहीं, इस पाक क्रिकेटर के प्यार में भी पागल थीं Rekha, मां करवाना चाहती थीं शादी मगर…

वेटरन एक्ट्रेस रेखा (Rekha) हमेशा से अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्ख़ियों में रही हैं। उनके लव अफेयर्स हमेशा से बॉलीवुड के गलियारों में छाए रहे हैं। अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) से उनके अफेयर की खबरें तो जगजाहिर हैं ही लेकिन आज हम आपको उनके एक और अफेयर के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी रेखा का नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर और पॉलिटिशियन इमरान खान (Imran Khan) से भी जुड़ चुका है। जी हां, ये सच है कि 80 के दशक में दोनों के लिंकअप की खबरें बॉलीवुड के गॉसिप गलियारों में छाई रहती थीं।

1985 में छपी एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान रेखा के साथ वक्त बिताने के लिए कई हफ्तों तक मुंबई में रहा करते थे। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि दोनों को कई बार मायानगरी के खूबसूरत बीचों पर हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए भी स्पॉट किया गया था।

रेखा की मां को पसंद थे इमरान!

दोनों की नजदीकियां इस कदर बढ़ गई थीं कि रेखा की मां पुष्पावल्ली तो चाहती थीं कि उनकी बेटी की शादी इमरान से हो जाए। पुष्पावल्ली इमरान को रेखा के लिए परफेक्ट चॉइस मानती थीं। यहां तक कि वो एक ज्योतिष के पास भी ये जानने के लिए गई थीं कि रेखा और इमरान की शादी हो सकती है या नहीं? रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पुष्पावल्ली दिल्ली के एक बड़े ज्योतिष से मिली थीं और पूछा था कि इमरान उनकी बेटी रेखा के लिए सही रहेंगे या नहीं?उस ज्योतिष ने रेखा की मां को क्या जवाब दिया, ये तो नहीं पता लेकिन पुष्पावल्ली की दिली तमन्ना थी कि इमरान और रेखा की शादी हो जाए।

इमरान के साथ पाकिस्तान गई थीं रेखा

1989 में दोनों के अफेयर की खबरों को और बल तब मिला जब रेखा एक चैरिटी कॉन्सर्ट में इमरान खान के साथ हिस्सा लेती हुई नजर आईं। इस इवेंट में उन्हें इमरान खान के साथ डांस करते हुए भी देखा गया था। इस इवेंट में क्रिकेटर जावेद मियांदाद और एक्टर विनोद खन्ना भी मौजूद थे। रेखा और इमरान ने कभी अपने रिलेशनशिप की खबरों पर मौहर नहीं लगाई। न ही ये बात कभी सामने आई कि दोनों क्यों अलग हुए या इनका रास्ते क्यों जुदा हो गए।

इसके बाद 1990 में रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर सबको चौंका दिया था। ये शादी भी महज नौ महीने ही टिक पाई क्योंकि मुकेश अग्रवाल ने अपने घर में रेखा के दुप्पटे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।