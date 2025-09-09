Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > इस एक्ट्रेस ने ‘वेश्या’ बन मचाई सनसनी, डायरेक्टर संग शादी कर बनीं कंट्रोवर्शियल

इस एक्ट्रेस ने ‘वेश्या’ बन मचाई सनसनी, डायरेक्टर संग शादी कर बनीं कंट्रोवर्शियल

बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेस रही हैं, जिन्होंने अपने रोल से खूब सुर्खियां बटोरी हैं। आज हम एक ऐसी ही कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने स्क्रीन पर 'वेश्या' बनकर सनसनी मचा दी थी।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 9, 2025 10:12:19 IST

आजकल फिल्मों में बोल्ड, बिकिनी और इंटीमेसी सीन बहुत आम हो गए हैं। लेकिन, एक समय था जब फिल्मों में बोल्ड सीन से सनसनी मच जाती थी। ऐसी ही सनसनी एक एक्ट्रेस ने 70 के दशक में अपने किरदार से मचा दी थी। यह एक्ट्रेस थीं रेहाना सुलतान। रेहाना ने अपने करियर में ऐसी कई फिल्मों में काम किया जहां उन्होंने सेक्स वर्कर यानी वेश्या से लेकर एक से बढ़कर एक बोल्ड रोल किए। 

एक्ट्रेस ने स्क्रीन पर वेश्या बन मचाई सनसनी!

बॉलीवुड फिल्म में ऐसे तो कई एक्ट्रेस ने सेक्स वर्कर का किरदार निभाया है। लेकिन, जिस जमाने में रेहाना सुल्तान ने वेश्या का किरदार निभाया था उस समय यह बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। रेहाना ने अपनी पहली फिल्म चेतना में सेक्स वर्कर का रोल किया था और फिल्म में एक से बढ़कर एक बोल्ड सीन दिए थे।  

चेतना की रिलीज के बाद रेहाना सुल्तान इंडस्ट्री में खूब पॉपुलर हो गई थीं। चेतना के बाद एक्ट्रेस दस्तक, हार जीत, प्रेम पर्वत, मन तेरा तन मेरा, किस्सा कुर्सी का, तन्हाई और सवेरा जैसी कई फिल्मों में दिखाई दीं। मौजूदा जानकारी के मुताबिक, रेहाना ने अफने करियर में करीब 41 फिल्मों में अदाकारी दिखाई। 

रेहाना सुल्तान को फ्लॉप एक्ट्रेस का मिला टैग!

रेहाना सुल्तान ने ऐसे तो 41 फिल्मों में काम किया। लेकिन, कई हिट फिल्में देने के बाद भी उन्हें फ्लॉप एक्ट्रेस का टैग मिल गया। जब एक नेगेटिव टैग एक्ट्रेस को मिला तो उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और अपनी पहली फिल्म चेतना के डायरेक्टर बीआर इशारा से शादी कर ली। 

डायरेक्टर संग शादी कर बनीं विवादों का हिस्सा

डायरेक्टर बीआर इशारा और रेहाना सुल्तान में 16 साल का अंतर था। इतना ही नहीं, पहली फिल्म से ही नाम जुड़ने की वजह से रेहाना और डायरेक्टर की शादी कंट्रोवर्शियल मानी जाती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चेतना की शूटिंग के दौरान ही रेहाना और बीआर इशारा करीब आ गए थे। रिलीज के बाद एक्ट्रेस और डायरेक्टर के रिश्तों पर लगभग मुहर लग गई थी। 

वहीं, बोल्ड सीन्स की वजह से चेतना फिल्म ने लोगों के बीच सनसनी मचा दी थी। जिसका फायदा भी मिला और सिनेमाघरों के बाहर लाइनें लग गईं। हालांकि, इस फिल्म का विरोध भी खूब हुआ था। 

Tags: bollywood actressControversial Actressentertainment newsRehana Sultan
