पाकिस्तानी क्रिकेटर से प्यार करने की भूल कर बैठी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, बुरा हुआ अंजाम!

Reena Roy Mohsin Khan Love Story: बॉलीवुड और क्रिकेट का कॉम्बिनेशन हमेशा से फैंस को आकर्षित करता रहा है । जब-जब क्रिकेट और बॉलीवुड की दुनिया के सितारे प्यार में पड़े हैं, कई बेहतरीन और रोचक प्रेम कहानियों ने जन्म लिया है। शर्मिला टैगोर-मंसूर अली खान पटौदी से लेकर अनुष्का शर्मा- विराट कोहली और हरभजन सिंह-गीता बसरा, युवराज सिंह-हेजल कीच, सागरिका घाटगे-जहीर खान आदि कई जोड़ियां हैं जो फैंस की फेवरेट हैं और वो जमकर इनपर प्यार लुटाते हैं। कई बार ये जोड़ियां क्रॉस बॉर्डर भी बनी हैं।

इनमें से एक जोड़ी रीना रॉय और मोहसिन खान की भी थी। मोहसिन पाकिस्तानी क्रिकेटर रह चुके हैं जिन्हें बॉलीवुड एक्ट्रेस रीना रॉय से प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली। हालाँकि, बाकी जोड़ियों की तरह इनकी प्रेम कहानी उतनी मुकम्मल नहीं रही क्योंकि इनका तलाक हो गया था। कैसे शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी और कैसे तलाक तक पहुंच गई बात, चलिए जानते हैं।

रीना रॉय और मोहसिन खान की शादी

1970 और 80 के दशक में रीना रॉय बॉलीवुड की टॉप हीरोइन में से एक मानी जाती थीं। इसी दौर में उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार मोहसिन खान से शादी की। शादी पाकिस्तान में हुई और इसके बाद रीना ने अपने फिल्मी करियर पर ब्रेक लगा दिया। शादी के बाद दोनों एक बेटी के पेरेंट्स बने और फिर दोनों भारत लौट आए। लेकिन वक्त के साथ-साथ इनके रिश्ते में दरार आ गई। इसकी मुख्य वजह लाइफस्टाइल और रहन-सहन रही। यही वजह रही कि 90 का दशक आते-आते दोनों का तलाक हो गया।

मोहसिन बोले-कोई पछतावा नहीं

तलाक के बावजूद मोहसिन ने हमेशा रीना के साथ अपने रिश्ते को सम्मान दिया हालांकि उन्होंने कहा था,’मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने एक इंसान से शादी की थी, ये नहीं देखा कि वह कौन है या कहां से है।’मोहसिन ने ये भी इशारा किया कि शादी के बाद वह पाकिस्तान में रहना चाहते थे जबकि रीना भारत में बसना चाहती थीं। शायद इस वजह से भी दोनों के बीच अनबन रही जो कि तलाक की वजह बनी।

मोहसिन ने नहीं देखी थी रीना की कोई फिल्म

दिलचस्प बात यह है कि मोहसिन खान ने शादी से पहले रीना रॉय की कोई फिल्म नहीं देखी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें फिल्मों से खास लगाव नहीं था लेकिन रीना के कहने पर शादी के बाद मोहसिन ने थोड़े समय के लिए बॉलीवुड में भी हाथ आजमाया था उन्होंने जे.पी. दत्ता की फिल्म बटवारा (1989) से डेब्यू किया और आगे फतेह, गुनहगार कौन, प्रतिकार और महानता जैसी फिल्में कीं।

रीना ने किया था तलाक के बाद कमबैक

रीना रॉय के फ़िल्मी सफर की बात करें तो 15 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म जरूरत से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने जैसे को तैसा, जख्मी, कालीचरण और नागिन जैसी सुपरहिट फिल्में दीं। जानी दुश्मन, आशा, अर्पण, नसीब और सनम तेरी कसम जैसी में उन्हें सबसे ज्यादा सराहा गया। तलाक के बाद रीना ने आदमी खिलौना है, अजय, गैर और रिफ्यूजी जैसी फिल्मों में काम किया।