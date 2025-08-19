Home > मनोरंजन > ये मुस्लिम एक्ट्रेस कर बैठी अपने से 11 साल बड़े हिंदू एक्टर से प्यार, दिल के हुए 100 टुकड़े तो किया पाकिस्तानी क्रिकेटर संग निकाह

ये मुस्लिम एक्ट्रेस कर बैठी अपने से 11 साल बड़े हिंदू एक्टर से प्यार, दिल के हुए 100 टुकड़े तो किया पाकिस्तानी क्रिकेटर संग निकाह

रीना रॉय अक्सर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहा करती थी। उन्होंने बॉलीवुड में काफी बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। अपनी खूबसूरती और अच्छी एक्टिंग के जरिए उन्होंने लोगों का दिल भी काफी बार जीता है उनकी लाइफ की सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस एक्ट्रेस को खुद से बड़े एक्टर से प्यार हो गया

August 19, 2025

Reena Roy: बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेस है जो फिल्मों के दौरान ही अपने साथ काम कर रहे हैं को-एक्टर के प्यार में पड़ जाती हैं उन्हें में से एक एक्ट्रेस है रीना रॉय। रीना रॉय अक्सर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहा करती थी। उन्होंने बॉलीवुड में काफी बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। अपनी खूबसूरती और अच्छी एक्टिंग के जरिए उन्होंने लोगों का दिल भी काफी बार जीता है उनकी लाइफ की सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस एक्ट्रेस को खुद से बड़े एक्टर से प्यार हो गया लेकिन उनकी बात शादी तक नहीं पहुंच पाए फिर जिससे उनकी शादी हुई उससे प्यार नहीं हो पाया और रिश्ता टूट गया। 

रीना रॉय का डायरेक्टर ने बदला था नाम

रीना रॉय मुस्लिम धर्म से आती है उनका असली नाम सायरा अली था और रीना रॉय के पिता भी एक अभिनेता हुआ करते थे। उन्होंने फिल्मों में काफी सारे छोटे-मोटे रोल भी किए हैं रीना के माता-पिता का बचपन में ही तलाक हो गया था और रीना राय की मां ने उनका नाम सायरा अली से बदल दिया था जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तब डायरेक्टर ने उनका नाम फिर से बदल दिया और  रीना राय रख दिया। 

रीना रॉय दे बैठी थी अपने से बड़े उम्र वाले एक्टर को दिल

रीना रॉय को लेकर यह कहा जाता था कि 70 के दशक में वह सबसे ज्यादा हिट एक्ट्रेस में से एक थी। रीना रॉय को अपने को-स्टार शत्रुघ्न सिन्हा से प्यार हो गया था और वो उन्हें अपना दिल दे बैठी थी। उन दोनों की मुलाकात उनकी फिल्म के सेट ‘कालीचरण’ के सेट पर हुई थी और उसके बाद रीना राय और शत्रुघ्न सिन्हा ने काफी सारी फिल्मों में एक साथ काम भी किया है दोनों के का प्यार परवान नहीं चढ़ पाया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम सिन्हा से शादी कर ली वहीं दूसरी तरफ रीना रॉय का दिल इस कदर टूट गया कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी की और दोनों की एक बेटी भी हुई लेकिन उनका रिश्ता लम्बा नहीं चला और मोहसिन खान से  शादी के कुछ सालों बाद ही तलाक हो गया।  

