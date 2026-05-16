राजेश खन्ना की वह खूबसूरत साली, जिसने एक रात उठाया ऐसा कदम; 30 साल बाद भी दफन है ‘बंद कमरे’ का राज़

Reem Kapadia Death Mystery: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया ने करियर की शुरुआत की हिट फिल्म ‘बॉबी’ से की. इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक रोल किए. उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर फिल्म फेयर से लेकर नेशनल अवॉर्ड तक जीते. डिंपल कपाड़िया को वर्ष 1993 में आई फिल्म ‘रुदाली’ (Rudaali) में शानदार अदाकारी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (Best Actress) का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (National Award) मिला था. निजी जिंदगी की बात करें तो उनके पति राजेश खन्ना थे और दामाद अक्षय कुमार हैं, यह तो सब जानते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि डिंपल कपाड़िया की दो बहनें भी हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन वे कोई खास छाप नहीं छोड़ पाईं. यही वजह है कि ये दोनों लोगों के लिए अनजान ही रहीं? हम बात कर रहे हैं सिंपल और रीम कपाड़िया की. इस स्टोरी में हम बताएंगे रीम कपाड़िया के बारे में, जिनकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी.

सिर्फ 24 साल की उम्र में संदिग्ध हालात में हुई थी मौत

डिंपल कपाड़िया की छोटी बहन रीम कपाड़िया को लोग रीमा के नाम से भी जानते हैं. उनकी संदिग्ध हालात में मौत 27 मार्च 1991 को अत्यधिक नींद की गोलियां (Sleeping Pills Overdose) खाने से हुई थी. यह अलग बात है कि रीम कपाड़िया की मौत को लेकर 30 साल बाद कई सवाल हैं, जिनके जवाब नहीं मिले हैं. मौत के बाद बॉलीवुड में हड़कंप मच गया था. एक ओर जहां मीडिया से जुड़े कुछ पत्रकारों ने मौत को उनके करियर के उतार-चढ़ाव से जोड़कर देखा, तो कई पत्रकार ऐसे थे, जिन्होंने इसे लापरवाही से हुई मौत माना.

परिवार ने माना हादसा

बड़ी बहन डिंपल कपड़िया से लेकर परिवार के करीब-करीब हर सदस्य ने रीम की मौत पर चुप्पी साधी. इसके बाद परिवार ने हमेशा इस विषय पर निजता बनाए रखी और इसे एक दुखद हादसा माना. उस दौर में कई रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्मों में लगातार फ्लॉप होने और करियर की अनिश्चितताओं के कारण रीम कपाड़िया मानसिक तनाव से गुजर रही थीं. उन्होंने नींद की गोलियां अधिक मात्रा में लीं और हादसा हो गया. कहा जाता है कि एक्ट्रेस की मौत नींद की गोलियों के ओवरडोज के कारण हुई थी.

शुरुआत में रीम को फ़िल्म ‘लावा’ में राज बब्बर के ऑपोज़िट कास्ट किया गया था. वह इस रोल को लेकर वह बेहद उत्साहित थीं, क्योंकि राजबब्बर उस समय स्थापित कलाकार थे. कहा जाता है कि बिना कारण बताए उन्हें अचानक इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी बहन डिंपल कपाड़िया पर इस फ़ैसले को प्रभावित करने का आरोप लगा, ताकि वह खुद यह रोल हासिल कर सकें; क्योंकि उन्हें यह किरदार बेहद पसंद था.

इसके बाद रीम डिप्रेशन में चली गईं. उन्होंने बाद में किसी भी फ़िल्म की शूटिंग नहीं की और अपनी बहन के इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाईं. हालात बेहद गंभीर हो गए और फिर 1991 में रीम का निधन हो गया. कहा जाता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपनी मृत्यु के समय वह केवल 24 साल की थीं.

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