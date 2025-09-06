Red Light Area में वेश्याओं के बीच फंस गई थी ये बॉलीवुड हसीना, घिनौने कारोबार के चंगुल से कैसे आई बाहर?

Red Light Area: रेड लाइट एरिया (Red Light Area) वो इलाका होता है जहां अक्सर लोग अपनी हवस मिटाने के लिए जाते हैं। इस इलाके में कोई भी महिला खुशी से नहीं आता बल्कि उन्हें जबरदस्ती इस काम में धकेला जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जो इस चंगुल में फंस गईं थीं। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक दिव्या दत्ता (Divya Dutta) ने अपने बारे में खुलासा किया है कि वो विदेश में एक रेड लाइट एरिया (Red Light Area) में चली गई थीं और वहीं फंस गईं। जहाँ उनकी जान को भी खतरा था। आइए जानते हैं इस अभिनेत्री की आपबीती

रेड लाइट एरिया में फंस गई थी ये हसीना

दिव्या दत्ता (Divya Dutta) के लिए उनकी जिंदगी का सबसे भयानक साल 2005 रहा। इसका खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी जब मैं उस रेड लाइट एरिया को याद करती हूँ और कैसे मैं उसमें फंस गई थी, तो डर जाती हूँ। दिव्या दत्ता ने इस बात की जानकारी दी कि ये घटना नीदरलैंड की है। वो अपनी मां के साथ एम्स्टर्डम में आयोजित आईफा अवॉर्ड्स कार्यक्रम में शामिल होने गई थीं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद, वो अपनी मां के साथ शहर घूमने निकलीं। इस दौरान उन्हें खुद भी समझ नहीं आया कि वो कब रेड लाइट एरिया (Red Light Area) में पहुंच गईं।

वेश्याओं ने किया ऐसा बर्ताव

दिव्या दत्ता (Divya Dutta) ने आगे बताया, “मैं और मेरी मां रेड लाइट एरिया में खड़े होकर तस्वीरें खींचने लगे। जहां फ़ोटोग्राफ़ी करना मना था। तभी वेश्याएं वहां आ गईं और मुझे और मेरी मां को घेर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या न करूं। जब हम वहां से भागने लगे, तो वेश्याएं भी हमारे पीछे दौड़ीं ताकि हमें पकड़ सकें, लेकिन किसी तरह हमने वहां से भागकर अपनी जान बचाई।

कौन है ये एक्ट्रेस?

आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिव्या दत्ता के बारे में कहा जाता है कि वो जिस फिल्म में होती हैं, उस फिल्म में चार चांद लग जाते हैं। वो शाहरुख खान, सलमान खान (salman khan) से लेकर अमिताभ बच्चन ( Amitabh bachchan), इरफान खान (irfan khan), ऋषि कपूर जैसे बड़े और बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम कर चुकी हैं। दिव्या दत्ता फिल्म ‘वीर-जारा’, ‘इरादा’, ‘ब्लैकमेल’, ‘बदलापुर’, ;भाग मिल्खा भाग’, ‘स्पेशल 26’, ‘हीरोइन’, ‘दिल्ली 6’, ‘उमराव जान’, ‘लुटेरा’,’चॉक एंड डस्टर’, ‘मंटो’, ‘फन्ने खां’, छावा और ‘इरादा’ जैसी शानदार फिल्मों में काम कर चुकी हैं।

