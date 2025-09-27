Luv kush Ramleela में बड़ा बदलाव! पूनम पांडे की जगह अब ये निभाएंगी मंदोदरी का रोल

Red Fort Ramleela 2025: इस साल की दुनिया भर में मशहूर लव कुश रामलीला (Luv Kuch Ramleela) में बड़ा बदलाव हुआ है. पहले मंदोदरी की भूमिका निभाने वाली पूनम पांडे (Poonam pandey)अब इस रोल में नहीं दिखेंगी. उनकी जगह अब लेंगी मेजर शालू वर्मा (Major Shalu Verma), जो इस साल रामलीला में अपनी दमदार एंट्री मारेंगी.

समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार और महासचिव सुभाष गोयल ने बताया कि शुरू में पूनम पांडे ने हां कर दी थी. लेकिन, उनके नाम की घोषणा के बाद समाज के कई वर्गों और संगठनों ने आपत्ति जताई. समिति ने माना कि इस विरोध से रामलीला के मुख्य उद्देश्य (समाज में भगवान श्रीराम का संदेश फैलाना) में बाधा आ सकती है.

ऑपरेशन सिंदूर’ थीम के कारण बदला फैसला

काफी चर्चा और विचार-विमर्श के बाद समिति ने अपना फैसला बदल दिया. उन्होंने दोबारा इसपर विचार कर मेजर शालू वर्मा को मंदोदरी का रोल ऑफर किया. अर्जुन कुमार ने कहा, “इस साल हमारी रामलीला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीम (Operation Sindoor Theme) पर है. इसलिए, हमने प्रमुख भूमिकाएं सशस्त्र बल के सदस्यों को देने का फैसला किया. मेजर शालू वर्मा के अलावा चार-पांच और फौजी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे.”

बड़ी संख्या में फौजी लेंगे हिस्सा

यह पहली बार है जब रेड फोर्ट रामलीला (Red Fort Ramleela) में इतनी बड़ी संख्या में फौजी हिस्सा लेंगे. आयोजकों और जनता ने इस कदम का जोरदार स्वागत किया है. उनका कहना है कि इस बदलाव से न सिर्फ रामलीला में अनुशासन और सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि दर्शकों को एक नया और प्रेरक अनुभव भी मिलेगा. इसी के साथ, इस साल की रामलीला रोमांचक और अलग होने वाली है. पारंपरिक कथाओं के साथ फौजी भावना और देशभक्ति का तड़का इसे और भी खास बना देगा.

