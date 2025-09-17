इस वजह से मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में सुष्मिता से हार गई थीं Aishwarya Rai, फिल्ममेकर ने बताई पूरी कहानी
1994 में सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय के बीच मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में तगड़ा मुकाबला था लेकिन बाज़ी सुष्मिता के हाथ लगी. जानिए आखिर क्यों हुआ था ऐसा...

By: Kavita Rajput | Published: September 17, 2025 6:17:05 PM IST

1994 भारत के लिए एक ऐतिहासिक साल था क्योंकि उस दौरान सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) ने मिस यूनिवर्स तो ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) में मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था. भारत की ओर से सुष्मिता मिस यूनिवर्स पेजेंट में हिस्सा लेंगी, इसका फैसला तब लिया गया जब उन्होंने फेमिना मिस इंडिया का टाइटल ऐश्वर्या राय को हराकर अपने नाम किया. इस बात से ऐश्वर्या राय बेहद मायूस हो गई थीं. इसके बाद से ही दोनों एक्ट्रेसेस के बीच में हमेशा राइवलरी की बातें सामने आईं. फिल्ममेकर प्रह्लाद कक्कड़ ने दोनों के बारे में एक इंटरव्यू में काफी बातें शेयर की हैं.

फिल्ममेकर ने बताई सुष्मिता के जीतने की वजह

उन्होंने कहा, दोनों में कोई राइवलरी नहीं थी. सच्चाई ये थी कि ऐश्वर्या ने अपना करियर शुरू ही किया था, वो उतनी रेडी नहीं थीं जबकि सुष्मिता सधी और परिपक्व थीं क्योंकि वो एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी-लिखी थीं. ऐश्वर्या के साथ ऐसा नहीं था. ऐसे में जो लोग इंग्लिश में नहीं होते, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. यही वजह है कि सवाल-जवाब वाले राउंड में सुष्मिता बाज़ी मार ले गईं. लंबे समय तक ये सोचा गया कि ऑर्गनाइजर्स ऐश्वर्या के फेवर में थे क्योंकि वो पेप्सी और लक्मे जैसे ब्रांड के एड में दिख चुकी थीं. मगर सुष्मिता विनर बनीं और उन्हें इस बात पर बिलकुल यकीन नहीं हुआ. उन्हें लगता था ऐश्वर्या को ही कॉम्पटीशन में जिताया जाएगा क्योंकि तब ऐश टॉप लेवल मॉडल बन चुकी थीं और सुष्मिता कुछ भी नहीं थीं.

चेंजिंग रूम में बैठकर रो रही थीं सुष्मिता

प्रह्लाद बोले, मुझे याद है जब मैं चेंजिंग रूम में पहुंचा तो सुष्मिता कोने में खड़ी होकर रो रही थीं. मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा, सब फिक्स्ड है, मैं कभी नहीं जीत पाऊंगी. मैंने उन्हें कहा-क्या तुम स्टुपिड हो? जूरी को देखो, तुम्हें लगता है वो किसी के कहने पर चलेंगे, बेवक़ूफ़ जैसी बात मत करो. लोग कुछ भी बोलते हैं, उनकी बात पर मत जाओ. अगर तुम डिजर्व करती हो तो तुम ही जीतोगी क्योंकि जूरी पावरफुल है. आप उन्हें खरीद नहीं सकते. अपना बेस्ट दो बस और फिर सुष्मिता जीत गईं. बाद में उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा था. वहीँ प्रह्लाद ने ये भी बताया कि सुष्मिता के जीतने से ऐश्वर्या काफी मायूस हो गई थीं. उन्हें लगता था कि नेपोटिज्म की वजह से सुष्मिता को जीत मिली थी लेकिन सच्चाई ये थी कि ऐश्वर्या सवाल-जवाब राउंड की वजह से हारी थीं.

Tags: Aishwarya RaiAishwarya Rai miss worldAishwarya Rai modellingSushmita Sensushmita sen miss universe
