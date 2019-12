बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. फिल्म स्ट्रीट डांसर 3 डी के ट्रेलर में डांस के साथ रोमांस, कॉमेडी और इमोशनल सीन भी देखने को मिले. ये फिल्म डांस थीम पर आधारित है इसलिए फिल्म में भरपूर डांस देखने को मिलेगा. ट्रेलर में भी इसकी झलक देखने को मिली. वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही और प्रभु देवा ने अपने बेहतरीन डांस मूव्स से सभी को हैरान कर दिया. ट्रेलर देखने के बाद कहा जा सकता है कि फैंस फिल्म के लिए भी जरूर सिनेमाघरों तक खिचें चले जाएंगे.

ट्रेलर के शुरुआत में वरुण कहते हैं- इंडिया और पाकिस्तान चाहे क्रिकेट में मिले या डांस बैटल में मजा तो आएगा. इसके बाद धमाकेदार म्यूजिक, कॉमेडी और डांस नजर आता है. वहीं प्रभु देवा का गाना मुकाबला लैला ओ लैला भी फिल्म में बेहतरीन डांस के साथ दिखाया जाएगा. वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही और प्रभु देवा ने अपने अपने डांस स्टाइल से सभी को इंप्रेस कर दिया. डांस थीम पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन डांसर, कोरियोग्राफर और निर्देशक रेमो डिसूजा ने किया है. फिल्म एबीसीडी और एबीसीडी 2 की फ्रेंचाइजी है. हालांकि फिल्म के कास्ट में बदलाव हुए है. अब सभी फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. स्ट्रीट डांसर 3 डी अगले साल 24 जनवरी 2020 को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है.

स्ट्रीट डांसर 3 डी को काफी पसंद किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर लोगों का पॉजीटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला. सभी ने वरुण, श्रद्धा, नोरा और प्रभु देवा की काफी तारीफ की. यूट्यूब पर भी कुछ ही देर में लाखों व्यूज मिले. देखिए ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं-

वरुण धवन के फैन ने ट्रेलर देखने के बाद कहा-ट्विटर एकदम झकास है.

कृष्णा अग्रावल नाम के यूजर ने ट्रेलर देखने के बाद वरुण धवन की जमकर तारीफ की.

It's damn damn damn amazing VD can't express right now I'm out of words😭😭 Sahej just want to say you are on fire your moves your dialogues are so so perfect You are looking so damn handsome Love you lotsssss Sahej😭😭💞💞 #StreetDancer3D is gonna rock and shine 🔥🔥 @Varun_dvn

— KRISHIKA AGRAWAL (@KRISHIKAAGRAWA5) December 18, 2019