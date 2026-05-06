Home > मनोरंजन > RB Choudary death news: प्रोड्यूसर आर बी चौधरी का हुआ निधन; चिरंजीवी, रजनीकांत सहित कई हस्तियों ने जताया शोक

RB Choudary death news: प्रोड्यूसर आर बी चौधरी का हुआ निधन; चिरंजीवी, रजनीकांत सहित कई हस्तियों ने जताया शोक

RB Choudary death news: सुपर गुड फिल्म्स के संस्थापक आर बी चौधरी का एक सड़क हादसे में निधन हो गया. आर बी चौधरी ने कई सेलेब्रिटी के करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

By: Shivangi Shukla | Last Updated: May 6, 2026 11:28:42 AM IST

प्रोड्यूसर आर बी चौधरी का हुआ निधन
प्रोड्यूसर आर बी चौधरी का हुआ निधन


हाल ही में दिग्गज फिल्म निर्माता आरबी चौधरी का मंगलवार को उदयपुर के पास एक कार दुर्घटना में निधन हो गया. उनके पार्थिव शरीर को बुधवार को चेन्नई लाया जाएगा.

बता दें कि चौधरी सुपर गुड फिल्म्स के संस्थापक थे और उन्होंने कई सफल अभिनेताओं के करियर को संवारने में अहम भूमिका निभाई है. उनके निधन से दक्षिण भारतीय फिल्म जगत में गहरा सदमा फैल गया है और कई प्रमुख अभिनेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है.

You Might Be Interested In

फिल्म हस्तियों ने जताया शोक 

तमिल और तेलुगु सिनेमा के कई कलाकारों ने आर बी चौधरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है. पवन कल्याण ने X पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, “प्रसिद्ध निर्माता और सुपर गुड फिल्म्स के प्रमुख श्री आरबी चौधरी गारू के निधन से मैं स्तब्ध हूं. मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि राजस्थान के उदयपुर के पास एक सड़क दुर्घटना में श्री चौधरी गारू का निधन हो गया. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले.” उन्होंने आगे लिखा, “उन्होंने फिल्म ‘सुस्वागतम’ का निर्माण किया था जिसमें मैंने अभिनय किया था. यह फिल्म बेहद सफल रही. फिल्म निर्माण और उससे जुड़े व्यवसाय में उनकी विशेषज्ञता उनकी खासियत थी. वे पारिवारिक दर्शकों के लिए उपयुक्त कहानियों का चयन करते थे और बेहतरीन गीतों वाली फिल्में बनाते थे. ‘अन्नावरम’ फिल्म में बहनों के बीच के प्रेम प्रसंग ने पारिवारिक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था. उन्होंने तेलुगु और तमिल दोनों फिल्म उद्योगों में एक निर्माता के रूप में विशेष स्थान अर्जित किया था. मैं श्री आरबी चौधरी गारू के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.”

रजनीकांत ने भी एक भावुक संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, “मेरे प्रिय मित्र, सुपर गुड फिल्म्स के आरबी चौधरी एक उत्कृष्ट निर्माता थे. एक अद्भुत इंसान. उन्होंने अनगिनत युवा निर्देशकों को अवसर दिए और फिल्म जगत को जीवंत बनाए रखा. उनके असामयिक निधन की खबर ने मुझे गहरा सदमा और अपार शोक पहुंचाया है. उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें.”

अभिनेता चिरंजीवी ने भी अपना दुख व्यक्त करते हुए लिखा, “महान निर्माता आरबी चौधरी गारू के अचानक और दुखद निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है. मैं उन्हें कई वर्षों से जानता था और हाल ही में सुपर गुड फिल्म्स के माध्यम से अपनी फिल्म ‘गॉड फादर’ में उनके साथ काम किया था. उन्होंने कई प्रतिभाशाली निर्देशकों और अभिनेताओं के करियर को संवारा और अनगिनत कहानियों को जीवंत किया. भारतीय सिनेमा में उनका योगदान शब्दों से परे है. उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं, इस असहनीय क्षति में उन्हें शक्ति मिले.”

अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ खुशबू सुंदर ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, “यह जानकर गहरा दुख हुआ कि हमारे सबसे प्रतिष्ठित निर्माताओं में से एक, एक सच्चे सज्जन व्यक्ति, #आरबीचौधरी सर अब हमारे बीच नहीं रहे. उनका असामयिक निधन स्तब्ध कर देने वाला है. मैंने उनके बैनर तले कई फिल्में की हैं. वे फिल्म जगत के सबसे सम्मानित सदस्यों में से एक थे. मैं उन्हें हमेशा मुस्कुराते चेहरे और दृढ़ हाथ मिलाने वाले व्यक्ति के रूप में याद रखूंगी. उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. उनकी आत्मा को शांति मिले.”

Tags: entertainmentTOLLYWOOD
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए कौन से फल खाएं?

May 5, 2026

देखें उर्वशी ढोलकिया की बिकिनी तस्वीरें

May 5, 2026

झटपट मैंगो बर्फी रेसिपी: स्वाद ऐसा कि बार-बार बनाएंगे!

May 5, 2026

AC की छुट्टी! 6 पौधे घर को रखेंगे नेचुरली कूल

May 5, 2026

मिट्टी नहीं, आटे का दीपक जलाइए, 11 दिन में दिखेगा...

May 4, 2026

ज्यादा आइसक्रीम खाने के नुकसान

May 4, 2026
RB Choudary death news: प्रोड्यूसर आर बी चौधरी का हुआ निधन; चिरंजीवी, रजनीकांत सहित कई हस्तियों ने जताया शोक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

RB Choudary death news: प्रोड्यूसर आर बी चौधरी का हुआ निधन; चिरंजीवी, रजनीकांत सहित कई हस्तियों ने जताया शोक
RB Choudary death news: प्रोड्यूसर आर बी चौधरी का हुआ निधन; चिरंजीवी, रजनीकांत सहित कई हस्तियों ने जताया शोक
RB Choudary death news: प्रोड्यूसर आर बी चौधरी का हुआ निधन; चिरंजीवी, रजनीकांत सहित कई हस्तियों ने जताया शोक
RB Choudary death news: प्रोड्यूसर आर बी चौधरी का हुआ निधन; चिरंजीवी, रजनीकांत सहित कई हस्तियों ने जताया शोक