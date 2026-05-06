RB Choudary death news: प्रोड्यूसर आर बी चौधरी का हुआ निधन; चिरंजीवी, रजनीकांत सहित कई हस्तियों ने जताया शोक

हाल ही में दिग्गज फिल्म निर्माता आरबी चौधरी का मंगलवार को उदयपुर के पास एक कार दुर्घटना में निधन हो गया. उनके पार्थिव शरीर को बुधवार को चेन्नई लाया जाएगा.

बता दें कि चौधरी सुपर गुड फिल्म्स के संस्थापक थे और उन्होंने कई सफल अभिनेताओं के करियर को संवारने में अहम भूमिका निभाई है. उनके निधन से दक्षिण भारतीय फिल्म जगत में गहरा सदमा फैल गया है और कई प्रमुख अभिनेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है.

फिल्म हस्तियों ने जताया शोक

तमिल और तेलुगु सिनेमा के कई कलाकारों ने आर बी चौधरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है. पवन कल्याण ने X पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, “प्रसिद्ध निर्माता और सुपर गुड फिल्म्स के प्रमुख श्री आरबी चौधरी गारू के निधन से मैं स्तब्ध हूं. मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि राजस्थान के उदयपुर के पास एक सड़क दुर्घटना में श्री चौधरी गारू का निधन हो गया. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले.” उन्होंने आगे लिखा, “उन्होंने फिल्म ‘सुस्वागतम’ का निर्माण किया था जिसमें मैंने अभिनय किया था. यह फिल्म बेहद सफल रही. फिल्म निर्माण और उससे जुड़े व्यवसाय में उनकी विशेषज्ञता उनकी खासियत थी. वे पारिवारिक दर्शकों के लिए उपयुक्त कहानियों का चयन करते थे और बेहतरीन गीतों वाली फिल्में बनाते थे. ‘अन्नावरम’ फिल्म में बहनों के बीच के प्रेम प्रसंग ने पारिवारिक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था. उन्होंने तेलुगु और तमिल दोनों फिल्म उद्योगों में एक निर्माता के रूप में विशेष स्थान अर्जित किया था. मैं श्री आरबी चौधरी गारू के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.”

శ్రీ ఆర్ బి చౌదరి గారి మరణం దిగ్భ్రాంతికరం ప్రముఖ నిర్మాత, సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్ అధినేత శ్రీ ఆర్ బి చౌదరి గారు మరణం దిగ్భ్రాంతి కలిగించింది. రాజస్థాన్ లోని ఉదయ్ పూర్ వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో శ్రీ చౌదరి గారు దుర్మరణం చెందారనే దుర్వార్త నమ్మలేకపోయాను. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని… — Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) May 5, 2026

रजनीकांत ने भी एक भावुक संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, “मेरे प्रिय मित्र, सुपर गुड फिल्म्स के आरबी चौधरी एक उत्कृष्ट निर्माता थे. एक अद्भुत इंसान. उन्होंने अनगिनत युवा निर्देशकों को अवसर दिए और फिल्म जगत को जीवंत बनाए रखा. उनके असामयिक निधन की खबर ने मुझे गहरा सदमा और अपार शोक पहुंचाया है. उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें.”

अभिनेता चिरंजीवी ने भी अपना दुख व्यक्त करते हुए लिखा, “महान निर्माता आरबी चौधरी गारू के अचानक और दुखद निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है. मैं उन्हें कई वर्षों से जानता था और हाल ही में सुपर गुड फिल्म्स के माध्यम से अपनी फिल्म ‘गॉड फादर’ में उनके साथ काम किया था. उन्होंने कई प्रतिभाशाली निर्देशकों और अभिनेताओं के करियर को संवारा और अनगिनत कहानियों को जीवंत किया. भारतीय सिनेमा में उनका योगदान शब्दों से परे है. उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं, इस असहनीय क्षति में उन्हें शक्ति मिले.”

Deeply heartbroken to hear about the sudden and tragic loss of Legendary producer R.B. Choudary garu. I have known him for many years and was recently associated with him on my film “𝐆𝐨𝐝 𝐅𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫” through Super Good Films. He has shaped the careers of many talented… pic.twitter.com/8AXgqF5hew — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) May 5, 2026

अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ खुशबू सुंदर ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, “यह जानकर गहरा दुख हुआ कि हमारे सबसे प्रतिष्ठित निर्माताओं में से एक, एक सच्चे सज्जन व्यक्ति, #आरबीचौधरी सर अब हमारे बीच नहीं रहे. उनका असामयिक निधन स्तब्ध कर देने वाला है. मैंने उनके बैनर तले कई फिल्में की हैं. वे फिल्म जगत के सबसे सम्मानित सदस्यों में से एक थे. मैं उन्हें हमेशा मुस्कुराते चेहरे और दृढ़ हाथ मिलाने वाले व्यक्ति के रूप में याद रखूंगी. उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. उनकी आत्मा को शांति मिले.”