Home > मनोरंजन > बेटे-बहू हर रोज तड़पाते थे, खाना तक नहीं नसीब होता था…जब संगीतकार ने लगाए गंभीर आरोप, वसीहत से कर दिया बेदखल

बेटे-बहू हर रोज तड़पाते थे, खाना तक नहीं नसीब होता था…जब संगीतकार ने लगाए गंभीर आरोप, वसीहत से कर दिया बेदखल

Ravi Shankar Sharma: आज हम आपको एक ऐसे संगीतकार की कहानी बतान जा रहे हैं, जिन्हें अपने बेटे-बहू से बहुत उम्मीद थी. लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने बेटे-बहू के सख्त खिलाफ हो गए और उन्हें वसीहत से भी बेदखल कर दिया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 8, 2026 6:20:46 PM IST

संगीतकार रवि शंकर शर्मा की दर्दनाक कहानी
संगीतकार रवि शंकर शर्मा की दर्दनाक कहानी


हर पिता की तरह मशहूर संगीतकार रवि शर्मा ने भी बेटे की शादी के बाद परिवार में खुशियां बढ़ने का सपना देखा था. लेकिन उनकी किस्मत ने ऐसा मंजर दिखाया कि वह हैरान रह गए. बेटे अजय शर्मा की शादी अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर से हुई तो उन्हें उम्मीद थी कि अब परिवार में सुख-शांति और बढ़ेगी. लेकिन उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके बेटे-बहू ने उन्हें काफी परेशान किया था. 

बेटे-बहू पर लगाए गंभीर आरोप

प्रसिद्ध संगीतकार रवि शंकर शर्मा (बॉम्बे रवि) के इकलौते बेटे का नाम अजय शंकर शर्मा और बहू का नाम वर्षा उसगांवकर है, जो एक जानी-मानी मराठी और हिंदी फिल्म अभिनेत्री हैं. बेटे की शादी के बाद कुछ दिनों तो बहुत खुशहाल रहे और लगा कि संगीतकार रवि शंकर शर्मा का बुढ़ापा अच्छा कटेगा. लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. कुछ सालों बाद परिवार में ऐसे रिश्ते इतने बिगड़ गए कि रवि साहब ने सार्वजनिक रूप से अपने बेटे और बहू पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना था कि उन्हें मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी. उनकी बहू उनको खाना नहीं देती है और उन पर अत्याचार करते हैं. यह मामला पुलिस तथा अदालत तक पहुंच गया. जिस बहू को कभी परिवार का हिस्सा बनाया था उसी के साथ जुड़ा यह विवाद रवि साहब के लिए सबसे बड़ा दर्द बन गया.

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वसीहत से बेटे को किया बेदखल

कहा जाता है कि इसी टूटन के कारण संगीतकार रवि शंकर शर्मा ने अपनी वसीहत बदल दी. पत्नी के मरने के बाद जिस बेटे बहू के सहारे वह अपनी आगे की जिंदगी खुशहाल जीना चाहते थे, उन्होंने उनकी जिंदगी बुढ़ापे में दर्द से भर दी. रवि शर्मा ने बेटे और बहू को संपत्ति से अलग कर दिया और अपनी प्रॉपर्टी बेटियों के नाम कर दी. साथ ही अपनी अंतिम इच्छा में यह भी लिख दिया कि उनके निधन के बाद दोनों उनके अंतिम संस्कार का हिस्सा ना बने और ना ही उन्हें अग्नि दें. आखिर में जिन रिश्तों से उन्हें सहारे की उम्मीद थी वही रिश्ते उनसे दूर हो गए. उनके अंतिम दिनों में उनकी बेटियां ही उनका सबसे बड़ा सहारा बनी और बेटियों ने ही उन्हें मुखाग्नि दी. 

यह खबर भी पढ़ें: ‘चुरा लिया है तुमने’ गाने से सुपरस्टार बना ये अभिनेता, कई हसीनाओं संग किया काम, ‘रामायण’ में मेघनाथ बन जीता था दिल

Tags: Ravi Shankar Sharma
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