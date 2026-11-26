Ravi Kishan Struggle Life: एक्टर-पॉलिटिशियन रवि किशन के लिए ये साल बहुत अच्छा रहा, उनके काम को दर्शकों ने सराहा और वो 2026 में सोशल मीडिया के सबसे बड़े सेंसेशन बन गए. उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि वो कॉफी विद करण के आखिरी साल में डेब्यू करने में कामयाब रहे, और किशन हाल ही में करण जौहर के टॉक शो के एपिसोड में अक्षय कुमार के साथ दिखे. शो में, रवि ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया और बताया कि कैसे उनकी माँ ने उन्हें घर से भागने में मदद की थी.

जब बेल्टों से पिटे थे रवि किशन

रवि किशन ने ये बताते हुए कि उनके पिता उन्हें कैसे मार डालते, उन स्ट्रगल को याद किया जिनका उन्होंने सामना किया था. करण से बात करते हुए, लापता लेडीज़ स्टार ने बताया, “मेरे पिता एक पुजारी थे, और उनका दूध का बिज़नेस था. वो चाहते थे कि मैं बिज़नेस का हिस्सा बनूँ या सरकारी नौकरी करूँ. हालाँकि, मैं शौकिया थिएटर कर रहा था. एक रामलीला शो के दौरान, मैंने साड़ी पहनी थी, और मेरे पिता ने वो शो देखने के बाद मुझे लेदर बेल्ट से बहुत बुरी तरह पीटा. उन्होंने मुझसे कहा, ‘क्या तुम एक फीमेल डांसर बनना चाहते हो?’ 90 के दशक में सिनेमा को एक इंडस्ट्री के तौर पर एक सम्मानजनक प्रोफेशन के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता था.”

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जान से मारना चाहते थे पापा- रवि किशन

उन्होंने आगे बताया, “मैंने उनसे कहा, ‘नहीं, पापा’. फिर माँ ने मुझे उस जगह से भागने में मदद की क्योंकि वो मुझे मारना चाहते थे, यह सोचकर कि मैंने परिवार को शर्मिंदा किया है.” किशन ने याद करते हुए कहा कि कैसे उनकी माँ ने उन्हें भागने में मदद की, “उस रात, मेरी माँ को लगा कि वह मुझे मार डालेगा. उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए और कहा, ‘ट्रेन पकड़ो और चले जाओ, नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगा. तुम भाग जाओ.’ इस तरह मैं इतनी कम उम्र में मुंबई पहुँच गया.”

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