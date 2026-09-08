‘मनी फॉलोज़’ का ऐसा खुमार… रवि किशन के वायरल डायलॉग पर टी-सीरीज़ ने बना दिया ऑफिशियल गाना, फैंस बोले- ‘लॉर्ड रवि छा गए’

इंटरनेट पर आजकल अभिनेता और सांसद रवि किशन का जलवा ऐसा छाया हुआ है कि हर कोई उनका दीवाना हो गया है. कभी अपने बयानों तो कभी पॉडकास्ट में बोले गए डायलॉग्स की वजह से वे रातोंरात जेनरेशन ज़ेड (Gen Z) के सबसे चहेते स्टार बन गए हैं. राज शमानी के पॉडकास्ट में उनके द्वारा बोला गया मशहूर डायलॉग ‘मनी फॉलोज़ माई ब्रदर’ सोशल मीडिया पर इस कदर आग की तरह फैला कि अब टी-सीरीज़ (T-Series) ने इस पर पूरा ऑफिशियल गाना ही बना दिया है, जो 11 सितंबर को रिलीज होने वाला है. इस गाने के टीजर में खुद रवि किशन अपनी कार में बैठकर अपने ही वायरल अंदाज में नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर फैंस खुशी से झूम उठे हैं और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. रवि किशन खुद इस इंटरनेट क्रेज को दिल से एंजॉय कर रहे हैं और उनका मानना है कि जनता को उनकी सच्चाई और दिल से बात कहना पसंद आ रहा है. गोरखपुर से बीजेपी सांसद और फिल्मों में अपनी धाक जमाने वाले रवि किशन आज युवाओं के बीच ‘लॉर्ड रवि’ और ‘आज के ओशो’ के नाम से ट्रेंड कर रहे हैं. चाहे मिर्ज़ापुर द फिल्म में उनका किरदार हो या फिर उनके पुराने वीडियोज का रीमिक्स, वे हर तरफ छाए हुए हैं.

जेनरेशन ज़ेड के नए सुपरहीरो बने रवि किशन, इंटरनेट पर छाया ‘मनी फॉलोज़’ फीवर

रवि किशन ने साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और स्वैग हो तो हर दौर का युवा आपको सिर आंखों पर बिठा लेता है. सोशल मीडिया पर उनके इंटरव्यूज के छोटे-छोटे क्लिप्स, एक्सप्रेशन्स और डांस मूव्स ने तहलका मचा रखा है. यूथ ने उन्हें ‘लॉर्ड रवि’ का खिताब दे दिया है और वे उनके हर एक अंदाज पर फिदा हैं. खुद रवि किशन भी मानते हैं कि यह सब ऑर्गेनिक है और वे Gen Z के प्यार से बेहद गदगद हैं.

टी-सीरीज़ के ऑफिशियल गाने के टीजर ने मचाया तहलका

भूषण कुमार की कंपनी टी-सीरीज़ ने मौके पर चौका मारते हुए रवि किशन के इस वायरल डायलॉग को गाने में बदल दिया है. सामने आए टीजर में एक मां और उसका पढ़ाई से दूर भागता बेटा नजर आता है, जिसके बाद रवि किशन की दमदार एंट्री होती है और वे अपनी उसी मदमस्त अंदाज में ‘मनी फॉलोज़ माई ब्रदर’ बोलते दिखाई देते हैं. इस धमाकेदार टीजर ने इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है और फैंस इस गाने के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

बेबाकी से जीता जनता का दिल

रवि किशन का मानना है कि लोग अब बनावटी लोगों से बोर हो चुके हैं और रियल लाइफ कैरेक्टर्स से कनेक्ट करते हैं. वे खुद अपनी कमियों को खुलकर स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि वे जो भी बोलते हैं, सीधे दिल से बोलते हैं. यही वजह है कि दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र सरकार से लेकर आम यूजर्स तक उनके मीम्स बनाकर शेयर कर रहे हैं और वे इंटरनेट के अनऑफिशियल किंग बन चुके हैं.

रंग ला रहा है राजनीतिक सफर के साथ फिल्मी अंदाज़

पॉलिटिक्स में गोरखपुर की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले रवि किशन फिल्मों और ओटीटी पर भी लगातार एक्टिव हैं. हाल ही में वे ‘मिर्ज़ापुर द फिल्म’ में अपने दमदार किरदार से छाए रहे. एक राजनेता और अभिनेता होने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने इंटरनेट की इस नई दुनिया और मीम कल्चर को अपनाया है, उसने उनकी फैन फॉलोइंग को कई गुना बढ़ा दिया है.

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