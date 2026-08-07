Ravi Kishan Memes: मीम मशीन बने रवि किशन! कभी कराते हैं NEET अखबार लीक कभी…; वायरल वीडियो ने उड़ाई Gen Z की नींदे

Ravi Kishan Memes Viral Video: इंटरनेट को अपना नया पसंदीदा चेहरा मिल गया है, और वो कोई और नहीं बल्कि एक्टर और BJP सांसद रवि किशन हैं. पुराने इंटरव्यू और संसद में उनकी मौजूदगी से लेकर भक्ति गीत और पॉडकास्ट क्लिप तक, रवि किशन से जुड़ी लगभग हर चीज़ मीम में बदल रही है. सोशल मीडिया यूज़र्स मज़ाक में कहते हैं कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उनके वायरल वीडियो से बच नहीं सकते; कई लोग मज़ाक में उन्हें अपना “स्लीप पैरालिसिस डेमन” कहते हैं क्योंकि उनके क्लिप्स लगातार उनकी फ़ीड पर आते रहते हैं.

NEET अख़बार वाला क्लिप

हाल ही में आई मीम की लहर के पीछे एक बड़ा कारण NEET पेपर लीक के बारे में रवि किशन का इंटरव्यू था. ज़िम्मेदार लोगों के लिए कड़ी सज़ा की मांग करते हुए, उन्होंने गलती से लीक हुए प्रश्न पत्र को “NEET अख़बार” कह दिया.

रवि किस बोले ‘कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी जुर्रत न करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलने की या NEET अख़बार को लीक करने की ताकत रखने की.’

“जल्दी था लेट” (Jaldi the Late)

उनके सबसे चर्चित क्लिप्स में से एक संसद के बाहर का था, जब रवि किशन ने गलती से “जल्दी था लेट” कह दिया. यह अजीब वाक्यांश तुरंत मीम का मटीरियल बन गया और यूज़र्स ने इसे अनगिनत मज़ेदार स्थितियों में इस्तेमाल किया.

“होम फ़्रॉम वर्क” (Home From Work)

एक और सदाबहार मीम में रवि किशन ईंधन की खपत कम करने के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं. ‘वर्क फ़्रॉम होम’ (घर से काम) कहने के बजाय, उन्होंने कहा: ‘होम फ़्रॉम वर्क बहुत ज़रूरी है. दोबारा वो समय आएगा कि अगर घर से आपका काम हो रहा है तो आप बाहर न निकलें.’

भक्ति गीत और डांस वीडियो

इंटरव्यू के अलावा, रवि किशन के ज़बरदस्त डांस परफ़ॉर्मेंस और भक्ति गीत भी वायरल हो गए हैं. “हर हर भोले नमः शिवाय” और “ओम नमः शिवाय” का उनका जोश भरा गायन अक्सर मज़ेदार एडिट्स, रिएक्शन वीडियो और पैरोडी रील्स में दिखाई देता है.