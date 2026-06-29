Home > मनोरंजन > ‘विग लाओ, मैं साड़ी पहन लेता हूं, मूंछे भी…’ बेटी रीवा को रोता देख मां बनने चले रवि किशन, अलायंस के मंच पर छूटा हंसी का फव्वारा!

‘विग लाओ, मैं साड़ी पहन लेता हूं, मूंछे भी…’ बेटी रीवा को रोता देख मां बनने चले रवि किशन, अलायंस के मंच पर छूटा हंसी का फव्वारा!

रियालिटी शो अलायंस के मंच पर रवि किशन ने कहा था कि वो यहां सिर्फ अपनी बेटी रीवा किशन को जिताने आए हैं. अब पिता-बेटी की जोड़ी ने एक साथ बेहद इमोशनल मूमेंट शेयर किया. जब एक बात पर रीवा किशन आंसू छलक पड़े तो रवि किशन ने मूछें कटवाने और साड़ी पहनने की बात की. इस बात पर रीवा किशन के साथ बाकी कंटेस्टेंट भी ठहाके लगाकर हंसने लगे.

By: Kajal Jain | Published: June 29, 2026 7:03:33 PM IST

'विग लाओ, मैं साड़ी पहन लेता हूं, मूंछे भी...' बेटी रीवा को रोता देख मां बनने चले रवि किशन, अलायंस के मंच पर छूटा हंसी का फव्वारा!
'विग लाओ, मैं साड़ी पहन लेता हूं, मूंछे भी...' बेटी रीवा को रोता देख मां बनने चले रवि किशन, अलायंस के मंच पर छूटा हंसी का फव्वारा!


Amazon Prime Video के रियालिटी शो ‘अलायंस’ में एक्टर-सांसद रवि किशन ने अपने बेटी रीवा किशन के साथ इमोशनल मूमेंट शेयर किए. इस एपिसोड का एक क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें पिता-बेटी का खूबसूरत रिश्ता पहले इमोशन्स और फिर मजाकिया लम्हों से गुजरता है जिससे दर्शकों की आंखे भी नम हो जाती है. दरअसल, अलायंस में एक्ट्रेस रीवा किशन इनोशनल हो जाती हैं और रोने लगती हैं. जिसके बाद रवि किशन उन्हें हंसाने के लिए मजाकिया लहजे में एक ऑफर देते हैं, जिसे सुनते ही रीवा रोना बंद कर देती है और बाकी कंटेस्टेंट भी पिता-बेटी की हंसी-ठिठोली का आनंद लेते हैं.

जब इमोशनल हो गई रीवा…

वीडियो में अचानक रीवा किशन की आंखों में आंसू नजर आते हैं और वो रोने लगती हैं. इधर रवि किशन समझ नहीं पाते कि रीवा को क्या हुआ है. वो रीवा को टटोलने लगते हैं और कहते हैं कि आप मुझे जबरदस्ती यहां लेकर आ गए… चलो पापा, मुझे यहां क्योंकि लेकर आए? पिता के सवाल पर रीवा अपने आंसू नहीं रोक लेती हैं और रवि किशन को कहती नजर आ रही है कि हो सकता है पहले दिन है, घर की याद आ रही है, इसलिए शायद रोना आ रहा है.

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रवि किशन की बात सुन हंस पड़ीं रीवा

रीवा किशन की बात सुन रवि किशन हैरान हो जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि- घर की याद आ गई तो मैं कौन हूं? पिता का सवाल सुनते ही रीवा और इमोशनल हो जाती हैं. इस बीच बाकी कंटेस्टेंट रीवा से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ? इधर रवि किशन अपने मजाकिया फॉर्म में आ जाते हैं. वो कहते हैं कि रीवा अपनी मां के बेहद करीब हैं. घर पर ज्यादातर अपनी मां के साथ टाइम स्पेंड करती हैं. मैं अभी मां कहां से बन जाऊं… किसी के पास विग हो तो बताओ…मैं साड़ी पहन लेता हूं, मूंछ कटवा लेता हूं.

हंसी-मजाक में बदल गया माहौल

रवि किशन के मजाकिया अंदाज से इमोशनल माहौल को खुशनुमा बना दिया. यह सुन रीवा भी अपने आंसू पोंछने लगती है और खिलखिलाकर हंस पड़ती है. फैन्स को पिता-बेटी की बॉन्डिंग काफी पसंद आ रही है. पूरे शो में रवि किशन के अलग-अलग अवतार देखने को मिल रहे हैं. रवि किशन अपनी बेटी और एक्ट्रेस रीवा किशन को सपोर्ट करने के साथ-साथ अपने इंडस्ट्री के एक्सपीरिएंस को भी शेयर करते नजर आ रहे हैं.

मैं उतना बड़ा नहीं बन पाया

अलायंस के मंच पर अपने एक्टिंग करियर के शुरुआती दिनों की बातें बताते हुए रवि किशन कहते हैं कि ‘अपने जीवन में, मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो पहले मेरा मजाक उड़ाते थे. वे 90 के दशक में सितारे बन रहे थे, और मैं उन्हें आगे बढ़ते हुए देख सकता था.’ एक्टर आगे कहते हैं कि ‘मेरी आवाज अच्छी थी. मुझे घुड़सवारी, अभिनय, उर्दू, हिंदी, सब कुछ आता था. मैंने थिएटर किया था और डांस भी सीखा था. मैं पूरी तरह से तैयार था. इसके बावजूद, मैं पीछे रह गया जबकि बाकी सब आगे बढ़ गए. मैं खुद से कहता रहा कि अगर उनका समय आ गया है, तो मेरा भी आएगा. लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि मेरा समय 34 साल बाद आएगा’. रवि किशन ने कहा कि ‘ 34 साल बाद मैंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के सारे पुरस्कार जीते. मैं उन मंचों पर खड़ा हुआ जहां मुझे पहले कभी आमंत्रित नहीं किया गया था. लोग मुझे कभी आमंत्रित नहीं करते थे. सब मेरा मजाक उड़ाते थे. किसी को विश्वास नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन आज मैं यहां हूं.’

जानकारी के लिए बता दें कि प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाले अलायंस शो को कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं. भोजपुरी सिनेमा से डेब्यू करने वाले रवि किशन अब बॉलीवुड में कई अच्छे रोल कर रहे हैं. वो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं. गोरखपुर से सांसद हैं. जबकि बेटी रीवा किशन एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं. यूएस से एक्टिंग कोर्स करके नसीरुद्दीन शाह के इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है. सब कुशल मंगल मूवी से डेब्यू कर चुकी हैं. अलायंस के जरिए अपने पहचान को अलग मुकाम पर ले जाना चाहती हैं जिसमें पिता रवि किशन साथ खड़े नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- ‘माई-बाप को गाली दिया तो यहीं पर फाड़ दूंगा’… कंधे से गमछा फेंक कर पुलिस वालों से भिड़ गया 15 साल का लड़का, शादी में मच गई सनसनी!

Tags: alliance showBollywood Gossipskunal khemmuRavi Kishanravi kishan movieRivva Kishan
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