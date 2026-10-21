Ravi Kishan का गजब रूप! पहले सीता बने, अब भगवान राम बनकर आए नजर, देखें तस्वीरें

Ravi Kishan: एक्टर रवि किशन ने मंगलवार को दिल्ली में दशहरा सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर पहली बार रामलीला में भगवान राम का रोल किया. रामलीला से भगवान राम के रूप में अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए, रवि किशन ने लिखा, ‘भगवान श्री राम की कृपा से, अयोध्या की रामलीला का मंचन रामलीला (दिल्ली) में हुआ. जय श्री राम.’ योद्धा की ड्रेस पहने और धनुष-बाण लिए रवि किशन ने कहा है कि उनकी रामलीला की यात्रा अयोध्या से शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी राम का रोल नहीं किया था.

राम से पहले सीता बने थे रवि किशन

उन्होंने मीडिया से कहा, ‘मेरा सफ़र अयोध्या में रामलीला से शुरू हुआ था, लेकिन मैंने पहले कभी भगवान राम का रोल नहीं किया था. आज, भगवान राम की कृपा से, मुझे यह रोल करने का मौका मिल रहा है. मैं दशहरे पर इस रूप में आप सबके सामने आया हूँ, और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ. कल का दिन अच्छा गया, और भगवान राम की कृपा से, वो आज के शो को भी उतना ही खूबसूरती से गाइड करें. देखते हैं कि भगवान आज की रामलीला को स्टेज पर कैसे दिखाते हैं.’ चार साल पहले, स्वर्ण स्वर भारत के नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में, रवि किशन ने कहा था कि उन्होंने रामलीला में सीता का रोल किया था.

प्रभु श्री राम की कृपा से अयोध्या के राम ,रामलीला में मंचन किया (दिल्ली) जय श्री राम 🙏🚩 https://t.co/iCUcuEM9Ui — Ravi Kishan (@ravikishann) October 19, 2026

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रामलीला से चढ़ा एक्टिंग का खुमार

किशन ने उस समय कहा था, ‘बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन मैंने कई सालों तक स्ट्रगल किया है और अपने करियर में कुछ हद तक सफलता पाने से पहले कई रोल किए हैं. मैं बनारस के पास एक गाँव से हूँ, और मेरे पिता एक पुजारी थे, मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था. असल में, मैंने एक्टिंग के अपने पैशन को पूरा करने के लिए रामलीला में सीता का रोल भी किया था. ‘तिग्मांशु धूलिया की 2013 की फ़िल्म बुलेट राजा में रवि को एक महिला के कपड़े पहने देखा गया था. जिमी शेरगिल और सैफ अली खान की लीड रोल वाली यह फिल्म उत्तर प्रदेश में सेट थी और इसमें रवि को एक गुंडे के रूप में दिखाया गया था.

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