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माधुरी दीक्षित की तारीफ में रवि किशन ने कही बड़ी बात; ‘उनको कभी नखरे करते नहीं…’, ‘मां-बहन’ में पहली बार साथ किया काम

अभिनेता और राजनेता रवि किशन इन दिनों अपनी फिल्म 'मां बहन' की सह-कलाकार माधुरी दीक्षित की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में, अभिनेता ने बॉलीवुड की इस दिग्गज अभिनेत्री के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करने के अनुभव के बारे में बताया.

By: Shivangi Shukla | Published: June 3, 2026 5:42:32 PM IST

माधुरी दीक्षित की तारीफ में रवि किशन ने कही बड़ी बात
माधुरी दीक्षित की तारीफ में रवि किशन ने कही बड़ी बात


अभिनेता और राजनेता रवि किशन इन दिनों अपनी फिल्म ‘मां बहन’ की सह-कलाकार माधुरी दीक्षित की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में, अभिनेता ने बॉलीवुड की इस दिग्गज अभिनेत्री के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करने के अनुभव के बारे में बताया. 

रवि किशन ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात माधुरी का शांत और संयमित स्वभाव लगा.  उन्होंने कहा कि चाहे उनके आसपास कितनी भी अफरा-तफरी क्यों न हो, वो हमेशा पीसफुल रहती थीं. 

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माधुरी के साथ काम करने को लेकर नर्वस थे रवि किशन 

माधुरी के साथ काम करने से पहले अपनी शुरुआती घबराहट को याद करते हुए, रवि ने स्वीकार किया कि उन्हें यकीन नहीं था कि वह उस अभिनेत्री के सामने कैसा प्रदर्शन करेंगे जिसकी वह वर्षों से प्रशंसा करते आ रहे हैं. उन्होंने कहा, “हे भगवान! पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसा प्रदर्शन करूंगा और कैसे अपनी प्रस्तुति दूंगा.” रवि किशन ने बताया कि ‘मां बहन’ से पहले, एक पुरस्कार समारोह में संक्षिप्त मुलाकात के अलावा उनका उनसे कभी कोई वास्तविक संवाद नहीं हुआ था.

उन्होंने कहा, “उनके साथ मेरे दृश्य बेहद इंटेंस थे. मैंने इसके पहले कभी ऐसा किरदार नहीं निभाया था, और न ही मैंने माधुरी मैम को कभी ऐसी भूमिका में देखा था. किसी ने भी उनसे ऐसी विचित्रताएं और हावभाव दिखाने और एक बिल्कुल अलग जादुई आभा पैदा करने की उम्मीद नहीं की होगी.”

‘मां-बहन’ सीरीज के बारे में 

सुरेश त्रिवेनी द्वारा निर्देशित, ‘मां बहन’ एक डार्क कॉमेडी है, जिसमें मां-बेटी की जोड़ी की कहानी दिखाई गई है. माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी ने इन किरदारों को निभाया है. उनके घर में एक रहस्यमय लाश मिलने के बाद उनकी जिंदगी में उथल-पुथल मच जाती है. फिल्म में रवि किशन और धरना दुर्गा भी अहम भूमिकाओं में हैं. 4 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली यह फिल्म माधुरी और रवि को बिल्कुल नए और अनोखे अवतार में पेश करने का वादा करती है. 

Tags: bollywoodentertainmentnetflix
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