कभी नहीं मिली थी खास पहचान, अब 13 साल बाद Ravi Kishan की ये भोजपुरी फिल्म कर रही ट्रेंड, मेकर्स हुए करोड़पति

Ravi Kishan Film: इन दिनों रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ जबरदस्त सफलता हासिल कर रही है. फिल्म को लोगों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. लेकिन इसी बीच भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रवि किशन की एक पुरानी फिल्म अचानक सुर्खियों में आ गई है. दिलचस्प बात ये है कि ये फिल्म आज से करीब 13 साल पहले रिलीज हुई थी, फिर भी लोग इसे बड़ी संख्या में खोजकर देख रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं पुराने क्लिप्स

रवि किशन की साल 2013 में रिलीज हुई भोजपुरी एक्शन फिल्म ‘धुरंधर: द शूटर’ इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. रणवीर सिंह की फिल्म का नाम ‘धुरंधर’ होने की वजह से लोगों की दिलचस्पी रवि किशन की पुरानी फिल्म में भी बढ़ गई है. यही कारण है कि फिल्म के कई वीडियो क्लिप्स और सीन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

नई लोकप्रियता पर रवि किशन का मजेदार रिएक्शन

जब रवि किशन से उनकी फिल्म को मिल रही इस नई लोकप्रियता के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपने अंदाज में मजाकिया जवाब दिया. उन्होंने कहा कि आज जिस व्यक्ति या कंपनी के पास फिल्म के अधिकार हैं, उन्हें इस अचानक मिली लोकप्रियता का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा होगा.

रवि किशन ने बताया कि उन्होंने ‘धुरंधर’ नाम की एक अलग तरह की भोजपुरी फिल्म में काम किया था. उस समय फिल्म का स्केल और बजट भी काफी खास था. अब अचानक बड़ी संख्या में लोग फिल्म को देख रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने लोगों का धन्यवाद भी किया.

13 साल बाद फिर चर्चा में आई फिल्म

रवि किशन ने हंसते हुए कहा कि फिल्म के राइट्स रखने वाला निर्माता शायद इस समय काफी खुश होगा, क्योंकि फिल्म को अचानक नई पहचान मिल गई है. साल 2013 में रिलीज हुई ‘धुरंधर: द शूटर’ एक कमर्शियल भोजपुरी एक्शन एंटरटेनर थी, जिसमें रवि किशन मेन भूमिका में नजर आए थे.

हालांकि रिलीज के समय फिल्म को ज्यादा लोग नहीं मिले थे, लेकिन अब रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ की सफलता के बाद ये फिल्म फिर से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. 13 साल बाद फिल्म की लोकप्रियता में आया ये उछाल हर किसी को हैरान कर रहा है.