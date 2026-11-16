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थाईलैंड तक छाया रवि दुबे का जादू! ‘रामायण’ के लक्ष्मण को मिला इंटरनेशनल प्यार, एक्टर हुए हैरान

Ravi Dubey in Ramayana: थाईलैंड में फिल्म 'रामायण' को दिखाया जा रहा है. जहां लोग रवि दुबे के लक्ष्मण किरदार पर काफी प्यार बरसा रहे हैं. इस पर अभिनेता ने प्रतिक्रिया दी है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 16, 2026 3:45:29 PM IST

रवि दुबे
रवि दुबे


एक्टर रवि दुबे को ‘रामायण’ थाईलैंड में मिल रहा प्यार देखकर काफी हैरानी हो रही है. नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले रवि को हाल ही में पता चला कि थाईलैंड के फैंस उनके वीडियो एडिट करके सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. वहां के दर्शकों ने उन्हें प्यार से ‘P’Ravie’ नाम भी दिया है. रवि दुबे का कहना है कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनके किरदार को विदेशों में भी इतना पसंद किया जाएगा.

रवि दुबे ने क्या प्रतिक्रिया दी?

इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में रवि दुबे ने बताया कि उन्हें शुरुआत में समझ ही नहीं आया कि अचानक उनके वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहे हैं. कुछ दिन पहले जब उन्होंने एक्स और इंस्टाग्राम पर थाई भाषा में लिखे कैप्शन के साथ अपनी परफॉर्मेंस के वीडियो और एडिट देखे, तब उन्हें इस बारे में पता चला. रवि दुबे ने कहा कि थाईलैंड के दर्शक फिल्म और उसके किरदारों से जुड़ रहे हैं, यह जानकर उन्हें बेहद खुशी हुई. उन्होंने इस प्यार के लिए फैंस का आभार जताया. साथ ही कहा कि इंडोनेशिया और हांगकांग जैसे देशों से भी फिल्म के सभी किरदारों को मिल रहा प्यार देखकर उन्हें अच्छा लग रहा है. यह देखकर खुशी होती है कि ‘रामायण’ की कहानी दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंच रही है.

लोगों का जताया शुक्रिया

एक्टर से यह भी पूछा गया कि उन्हें इंटरनेशनल हार्टथ्रोब क्यों कहा जा रहा है, इस टैग ने उन्हें चौंका दिया. उन्होंने कहा, ‘इंटरनेशनल हार्टथ्रोब? मुझे सच में नहीं पता कि इस पर क्या कहूं! जिस दिन से मुझे कास्ट किया गया था, तब से लेकर अब तक, जब फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और लोग इसे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरा मन शुक्रगुजार होने का रहा है. मुझे लगता है कि शुक्रगुजार होना और सरेंडर करना मेरी तैयारी है, अगर मैं इसे ऐसा कह सकता हूं.’



थाईलैंड के फैंस रवि दुबे पर जता रहे प्यार 





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Tags: Ramayana Movieravi dubeyRavi Dubey Ramayana
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थाईलैंड तक छाया रवि दुबे का जादू! ‘रामायण’ के लक्ष्मण को मिला इंटरनेशनल प्यार, एक्टर हुए हैरान

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थाईलैंड तक छाया रवि दुबे का जादू! ‘रामायण’ के लक्ष्मण को मिला इंटरनेशनल प्यार, एक्टर हुए हैरान
थाईलैंड तक छाया रवि दुबे का जादू! ‘रामायण’ के लक्ष्मण को मिला इंटरनेशनल प्यार, एक्टर हुए हैरान
थाईलैंड तक छाया रवि दुबे का जादू! ‘रामायण’ के लक्ष्मण को मिला इंटरनेशनल प्यार, एक्टर हुए हैरान
थाईलैंड तक छाया रवि दुबे का जादू! ‘रामायण’ के लक्ष्मण को मिला इंटरनेशनल प्यार, एक्टर हुए हैरान
थाईलैंड तक छाया रवि दुबे का जादू! ‘रामायण’ के लक्ष्मण को मिला इंटरनेशनल प्यार, एक्टर हुए हैरान