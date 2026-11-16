थाईलैंड तक छाया रवि दुबे का जादू! ‘रामायण’ के लक्ष्मण को मिला इंटरनेशनल प्यार, एक्टर हुए हैरान

रवि दुबे ने क्या प्रतिक्रिया दी?
लोगों का जताया शुक्रिया
เป็นตัวละครที่น่ารักจนชั้นไม่มีคำบรรยายแล้วอะ มันนุ้บนิ้บไปหมด น่าเอ็นดูจริงๆว่ะ จะไปดูแบบไม่เสียดายเงินค่าตั๋วสักบาท ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจาก thank you india 🤗🤏🥹 https://t.co/nu7pIfelnX
— 山 (@kcluvdogs) November 14, 2026
थाईलैंड के फैंस रवि दुबे पर जता रहे प्यार
Lakshman X sawadika 🇹🇭 https://t.co/zx8bBuoicX
— R⁷ (@whimsypisces_) November 14, 2026
โคตรโหดโคตรอันตราย บ๊อกแบ๊กจังวะ เอ็นดูอะอ้วมม ยิ้มแป้นมาน่าร้ากมาก พี่ราวีทำอะไรชั้นอีกแร้ว ตกหลุมรักวันละล้านรอบ😭🫵 https://t.co/htk4wBWhT2
— 山 (@kcluvdogs) November 13, 2026
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