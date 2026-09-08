Home > मनोरंजन > Tip Tip Barsa Paani: बारिश में रोमांस नहीं था आसान! चुभ गई थी कील, तेज था बुखार, लेकीन फिर भी नहीं रुकी थीं रवीना टंडन

Tip Tip Barsa Paani: बारिश में रोमांस नहीं था आसान! चुभ गई थी कील, तेज था बुखार, लेकीन फिर भी नहीं रुकी थीं रवीना टंडन

Tip Tip Barsa Paani: रवीना टंडन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में 'मोहरा' के गाने 'टिप टिप बरसा पानी' की शूटिंग के दौरान आई मुश्किलों को याद किया. यह गाना उस ज़माने की सेंसुअलिटी को दिखाता था और गाने में अक्षय कुमार और रवीना टंडन की केमिस्ट्री जबरदस्त थी.

By: Heena Khan | Published: September 8, 2026 1:27:31 PM IST

Raveena Tandon
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Tip Tip Barsa Paani: रवीना टंडन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ‘मोहरा’ के गाने ‘टिप टिप बरसा पानी’ की शूटिंग के दौरान आई मुश्किलों को याद किया. यह गाना उस ज़माने की सेंसुअलिटी को दिखाता था और गाने में अक्षय कुमार और रवीना टंडन की केमिस्ट्री जबरदस्त थी. हालांकि, रवीना ने याद किया कि गाने की शूटिंग के दौरान उनके घुटनों और टखने से खून बह रहा था और पैर में जंग लगी कील चुभ गई थी, और अगले दिन उन्हें बुखार आ गया था.

शूटिंग के समय दर्द से तड़प रही थी रवीना 

गलट्टा प्लस के साथ एक इंटरव्यू में, रवीना ने हिट गाने की शूटिंग के दौरान आई मुश्किलों को याद किया. उन्होंने याद किया, “जब आप इन बारिश वाले गानों की शूटिंग कर रहे होते हैं, तो वे आपको गीज़र-हीटेड पानी नहीं देते हैं. आपको टैंकर से बर्फीले ठंडे पानी मिलता है! अगर आप गाने पर ध्यान दें, तो हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर शूटिंग कर रहे हैं और क्योंकि मैंने साड़ी पहनी हुई थी, मैं नी पैड नहीं पहन सकती थी, हील्स नहीं पहन सकती थी क्योंकि वहां पत्थर और कीलें थीं.”

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मेरे खून बह रहा था- रवीना 

रवीना टंडन ने बताया, “अगर आपने मेरी एंट्री पर ध्यान दिया है, तो मैं घुटनों के बल फिसल रही हूँ! मेरे घुटनों और टखनों से खून बह रहा था! मुझे टिटनेस का शॉट लगवाना पड़ा क्योंकि एक जंग लगी कील मेरे पैर में चुभ गई थी.” उस समय ‘तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त’ ज़्यादा हिट थी, जबकि ‘टिप टिप बरसा पानी’ ग्लैमरस और सेक्सी थी. हालाँकि, सिर्फ़ उनके चेहरे ही खुश थे, रवीना ने कहा.

“यह सब ग्लैमरस लग रहा है, आप सोच रहे होंगे, ‘ओह इन लोगों ने तो बहुत मज़ा किया होगा’. नहीं, हमने नहीं किया. वहाँ कुछ नहीं हो रहा था! यह दर्दनाक था, चोट के निशान थे, और सिर्फ़ चेहरा खुश था. दूसरे दिन बार-बार ठंडे पानी से नहाने के बाद, मुझे बुखार आ गया, और इसी तरह मैंने अगले तीन दिनों तक शूटिंग की,” उन्होंने पोर्टल को बताया. ‘मोहरा’ 1994 में रिलीज़ हुई थी. इस ऑन-स्क्रीन जोड़ी ने फ़िल्म के बाद सगाई कर ली थी, लेकिन बाद में इसे तोड़ दिया. वे ‘वेलकम टू द जंगल’ के लिए फिर से साथ आएंगे.

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Tags: 90s hit bollywoodbollywoodraveena tandon
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