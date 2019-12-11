बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन का सेक्सी लेग्स वाला वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा हैं. वायरल वीडियो में रवीना टंडन गजब के सेक्सी और बोल्ड लुक में नजर आ रही हैं. रवीना टंडन सेक्सी वीडियो में ब्लू कलर के सेक्सी ड्रेस में नजर आ रही हैं. उनके इस बोल्ड लुक को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. रवीना टंडन ने ब्लू कलर के सेक्सी ड्रेस के साथ न्यूड मेकअप कैरी किया हुआ हैं.
न्यूड मेकअप में रवीना टंडन गजब की सेक्सी लग रही हैं. उनके सेक्सी और बोल्ड लुक को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. खुले बालों में रवीना टंडन बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं. इंटरनेट पर रवीना के सेक्सी वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा हैं. रवीना का वायरल वीडियो काफी पुराना है लेकिन इनदिनों जमकर वायरल हो रहा हैं. रवीना के फैंस उनके इस बोल्ड लुक को काफी पसंद कर रहे हैं.
रवीना टंडन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं अक्सर इंटरनेट पर रवीना टंडन का बोल्ड लुक वायरल रहता हैं. रवीना टंडन खुद अपने इंस्टाग्राम पर अपनी सेक्सी फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं. रवीना के फैंस उनके इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए पोस्ट और वीडियो को काफी पसंद करते है. रवीना टंडन 90 दशक की जानी मानी एक्ट्रेस हैं. वह बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी है.
रवीना टंडन को आज भी उनके सेक्सी आइटम नंबर के लिए जानी जाती हैं रवीना टंडन का टिप टिप बरसा पानी आइटम नंबर आज भी काफी सुपरहिट है. रवीना ने टिप टिप बरसा पानी में जमकर सेक्सी डांस किया था. उनके सेक्सी डांस को आज भी काफी पसंद किया जाता है.
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My fav couple in b-town 😍❤ #raveenatandon#rashathadani#anilthadani#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#sridevi#twinklekhanna#saraalikhan
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The queen 😍😘❤ #Repost from @officialraveenatandon by @swiftsave_app ••• #allthatglitters ♥️ Outfit- @jayantireddylabel Tikka- @satyanifinejewels, earrings and rings- @anmoljewellers Styled by @surinakakkar Assisted by @vasudhaguptaa HMU- @shurabhavinofficial #raveenatandon#rashathadani#anilthadani#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#twinklekhanna#saraalikhan
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#Repost from @officialraveenatandon by @swiftsave_app ••• All About tonight. Outfit : @shantanunikhil Jewellery : @gehnajewellers1 Make up : @themakeupmaven Hair : @makeuphairbyvidyajagtap Styled by : @surinakakkar Assisted by : @vasudhaguptaa #raveenatandon#rashathadani#anilthadani#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#sridevi#twinklekhanna#saraalikhan
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