बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. बॉलीवुड की शानदार एक्ट्रेस रवीना टंडन को उनके बोल्ड और सेक्सी लुक के लिए जानते हैं. रवीना टंडन 90 दशक की बोल्ड और सेक्सी एक्ट्रेस हैं. रवीना बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्म में काम कर चुकी है. रवीना ने बॉलीवुड में कई फिल्मों में सेक्सी सीन कर सनसनी मचा चुकी हैं. एक बार फिर सोशल मीडिया पर रवीना टंडन का सेक्सी वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा हैं.

वायरल वीडियो में रवीना टंडन गजब के सेक्सी गाउन में नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर उनका सेक्सी लेग्स वाला वीडियो धमाल मचा रहा हैं रवीना टंडन के सेक्सी लुक की बात करें तो रवीना ने न्यूड मेकअप कैरी किया हुआ हैं. न्यूड मेकअप में रवीना टंडन गजब की सेक्सी लग रही हैं. उनके इस सेक्सी लुक को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. रवीना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

रवीना अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत वीडियो शेयर करती रहती हैं. उनके फैंस उनके खूबसूरत अवतार को देखना काफी पसंद करते हैं. रवीना टंडन 90 दशक उन एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से लाखों फैंस का दिल जीता हैं. रवीना टंडन कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. रवीना टंडन को आज भी बॉलीवुड में टिप टिप बरसा पानी आइटम नंबर के लिए जाना जाता है.

रवीना टंडन आखिरी बार रियलटी शो नच बलिए 9 में नजर आईं थी. नच बलिए शो में रवीना को बतौर जज की भूमिका में नजर आईं थी. रवीना टंडन को फैंस उनको बतौर जज के रूप में काफी पसंद किया था.

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The queen 😍😘❤ #Repost from @officialraveenatandon by @swiftsave_app ••• #allthatglitters ♥️ Outfit- @jayantireddylabel Tikka- @satyanifinejewels, earrings and rings- @anmoljewellers Styled by @surinakakkar Assisted by @vasudhaguptaa HMU- @shurabhavinofficial #raveenatandon#rashathadani#anilthadani#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#twinklekhanna#saraalikhan

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https://www.youtube.com/watch?v=OYCAvinjWWM

https://www.youtube.com/watch?v=x5yBbYX-794

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