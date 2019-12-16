बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन 90 दशक की जानी मानी एक्ट्रेस हैं. अक्सर इंटरनेट पर उनका सेक्सी लुक वायरल रहता हैं. एक बार फिर रवीना का सेक्सी वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा हैं. वायरल वीडियो में रवीना टंडन अपने बोल्ड और हॉट लुक में नजर आ रही हैं. रवीना के सेक्सी वीडियो की बात करें तो रवीना ब्लैक कलर के सेक्सी ड्रेस में नजर आ रही हैं. उनके इस बोल्ड लुक को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. ब्लैक कलर की सेक्सी ड्रेस के साथ रवीना ने ब्लैक कलर के हाइ हील पहने हुए हैं.
इंस्टाग्राम पर रवीना का ये सेक्सी वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा हैं. खुले बालों और रेड कलर की लिपस्टिक में रवीना के इस बोल्ड लुक को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. रवीना का ये सेक्सी वीडियो वोमपला के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया हैं. उनका ये वीडियो शेयर होते ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा हैं. रवीना के इस लुक को देख देख कर फैंस पागल हो रहे हैं. रवीना टंडन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. अक्सर इंटरनेट पर अपनी सेक्सी फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं.
रवीना का इंस्टाग्राम उनकी सेक्सी फोटो और वीडियो से भरा हैं. रवीना के फैंस उनके बोल्ड लुक को देखने के बेताब रहते हैं. रवीना 90 दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस हैं. रवीना कई फिल्मों में बोल्ड सीन कर फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी थी. रवीना अपने समय की सुपरहिट एक्ट्रेस रही हैं. रवीना टंडन भले इन दिनों बॉलीवुड फिल्मों में नजर ना आती हो लेकिन आज भी उनका टिप टिप बरसा पानी आइटम नंबर सोशल मीडिया पर वायरल रहता हैं.
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Love all the winter glammm that happens in December!!! Ravs spotted arriving at an exhib in the city recently ❤️❤️ FOLLOW 👉 @voompla INQUIRIES 👉 @ppbakshi . #voompla #bollywood #raveenatandon #bollywoodstyle #bollywoodfashion #mumbaidiaries #delhidiaries #indianactress #bollywoodactress #bollywoodactresses
रवीना टंडन को आज टिप टिप बरसा पानी गाने पर सेक्सी आइटम करने के लिए जाना जाता हैं. हाल ही में रवीना नच बलिए 9 में बतौर जज की भूमिका में नजर आईं थी. रवीना के फैंस उनके बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं.
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My fav couple in b-town 😍❤ #raveenatandon#rashathadani#anilthadani#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#sridevi#twinklekhanna#saraalikhan
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The queen 😍😘❤ #Repost from @officialraveenatandon by @swiftsave_app ••• #allthatglitters ♥️ Outfit- @jayantireddylabel Tikka- @satyanifinejewels, earrings and rings- @anmoljewellers Styled by @surinakakkar Assisted by @vasudhaguptaa HMU- @shurabhavinofficial #raveenatandon#rashathadani#anilthadani#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#twinklekhanna#saraalikhan
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#Repost from @officialraveenatandon by @swiftsave_app ••• All About tonight. Outfit : @shantanunikhil Jewellery : @gehnajewellers1 Make up : @themakeupmaven Hair : @makeuphairbyvidyajagtap Styled by : @surinakakkar Assisted by : @vasudhaguptaa #raveenatandon#rashathadani#anilthadani#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#sridevi#twinklekhanna#saraalikhan
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https://www.youtube.com/watch?v=OYCAvinjWWM
https://www.youtube.com/watch?v=x5yBbYX-794
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