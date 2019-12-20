बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. एक्ट्रेस रवीना टंडन की सेक्सी और हॉट फोटो वीडियो एक बार फिर इंटरनेट पर छाई हुई है. उनका बोल्ड और हॉट लुक हर किसी को अट्रैक्ट कर रही हैं. दर्शकों को हर बार रवीना टंडन का बोल्ड अंदाज काफी पसंद आता है. इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया पर रवीना टंडन की ढेरों फोटो वीडियो देखने को मिलते हैं. हर कोई उनके स्टाइल को पसंद करते हैं.
रवीना टंडन की सेक्सी वीडियो की बात करें तो उन्होंने नेट वाला खूबसूरत सूट पहना हुआ है. इस ड्रेस के साथ उन्होंने बालों का शानदार हेयरस्टाइल बनाया हुआ है. वह इस वीडियो में टाइट सूट पहना हुआ है. साथ ही उन्होंने एक्ट्रेस का बोल्ड लुक हर किसी को अट्रैक्ट करता है. दर्शकों को उनका स्टाइल और लुक हमेशा पसंद आता है.
अक्सर रवीना टंडन की सेक्सी और हॉट फोटो वीडियो इंटरनेट पर छाई हुई है. सोशल मीडिया पर रवीना टंडन के ढेरों फैन पेज है जिसमें उनके बोल्ड और हॉट फोटो वीडियो उनके फैन शेयर करते हैं. हैशटैग पर भी उनके लेटेस्ट फोटो वीडियो देखने को मिलते हैं. वह अपने डिफरेंट लुक को लेकर छाई रहती हैं.
रवीना टंडन की निजी जिंदगी की बात करें तो उनके पिता रवि टंडन हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्माता थे. रवीना की मां हाउस वाइफ हैं. रवीना का नाम माता-पिता के नाम को मिलाकर ही रखा गया है. रवीना के भाई राजीव टंडन भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. उनकी फैमिली बॉलीवुड से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है. वह खुद बॉलीवुड में खास पहचान बना चुकी हैं.
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My fav couple in b-town 😍❤ #raveenatandon#rashathadani#anilthadani#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#sridevi#twinklekhanna#saraalikhan
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The queen 😍😘❤ #Repost from @officialraveenatandon by @swiftsave_app ••• #allthatglitters ♥️ Outfit- @jayantireddylabel Tikka- @satyanifinejewels, earrings and rings- @anmoljewellers Styled by @surinakakkar Assisted by @vasudhaguptaa HMU- @shurabhavinofficial #raveenatandon#rashathadani#anilthadani#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#twinklekhanna#saraalikhan
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#Repost from @officialraveenatandon by @swiftsave_app ••• All About tonight. Outfit : @shantanunikhil Jewellery : @gehnajewellers1 Make up : @themakeupmaven Hair : @makeuphairbyvidyajagtap Styled by : @surinakakkar Assisted by : @vasudhaguptaa #raveenatandon#rashathadani#anilthadani#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#sridevi#twinklekhanna#saraalikhan
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https://www.youtube.com/watch?v=OYCAvinjWWM
https://www.youtube.com/watch?v=x5yBbYX-794
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