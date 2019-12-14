बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. एक्ट्रेस रवीना टंडन की लेटेस्ट सेक्सी और हॉट फोटो वीडियो सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब तक छाया हुआ है. रवीना टंडन का ये अवतार हर किसी को इंप्रेस कर रहा है. फैंस को ये लुक खूब अट्रैक्ट कर रहा है. रवीना इन दिनों फिल्मों को लेकर बेशक लाइमलाइट में न हो लेकिन हॉट लुक को लेकर हमेशा ही इंटरनेट पर सनसनी मचाए रहती हैं. एक बार फिर इसी राह में रवीना का सेक्सी वीडियो हर किसी को दीवाना बना रहा है.
रवीना टंडन की सेक्सी वीडियो यूट्यूब पर मौजूद हैं जिसमें वह शानदार आउटफिट और स्टाइल में नजर आ रही हैं. रवीना टंडन की जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें वह ब्लू वन पीस में नजर आ रही हैं. उन्होंने इस ड्रेस के साथ स्ट्रेट हेयर किए हुए हैं और लाइट इयरिंग कैरी किए हैं. इस स्टाइल के साथ हाई हील्स कैरी की है. उनके सेक्सी लैग्स साफ नजर आ रहे हैं. हर कोई उनके इस लुक को काफी पसंद कर रहे हैं. वह सेक्सी पोज से हर किसी पर अपना अदाओं का जादू चला रही हैं.
रवीना टंडन की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित जमनाबाई पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की. बताया जाता है कि वह स्कूल में काफी प्रतिभाशाली थी वह मॉनिटर भी रही हैं. रवीना ने मीठीबाई कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की. हालांकि ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्हें फिल्मे ऑफर होने लगी जिसके चलते उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी.
रवीना का नाम निक नेम मुनमुन है जो कि उनके मामान ने उन्हें दिया था. वहीं रवीना का जो नाम है वह उनके माता-पिता के नाम को जोड़ कर बना है. रवीना के पिता का नाम रवि और मां का नाम वीना है. रवीना टंडन की फिल्म 2001 में रिलीज हुई. उनकी इस फिल्म का नाम पत्थर के फूल थी. इस फिल्म के लिए रवीना को न्यू फेस अवॉर्ड भी मिला.
View this post on Instagram
When you’re on repeat mode . #workmode @fablookmagazine Stunner ♥️♥️😍😍 #raveenatandon#rashathadani#anilthadani#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kartikaryan#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#twinklekhanna#saraalikhan
View this post on Instagram
Absolutely stunning 😍😍♥️♥️♥️ #raveenatandon#rashathadani#anilthadani#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kartikaryan#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#twinklekhanna#saraalikhan
View this post on Instagram
Happy birthday @ajaydevgn 🎂🎂🎂🎂🖤🖤🖤 #raveenatandon#rashathadani#anilthadani#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#sridevi#twinklekhanna#saraalikhan#ajaydevgan
View this post on Instagram
My pretty bae 😍💚 #raveenatandon#rashathadani#anilthadani#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#sridevi#twinklekhanna#saraalikhan
View this post on Instagram
Sunday mood 😍❤❤😍 #raveenatandon#rashathadani#anilthadani#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#sridevi#twinklekhanna#saraalikhan
View this post on Instagram
My fav couple in b-town 😍❤ #raveenatandon#rashathadani#anilthadani#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#sridevi#twinklekhanna#saraalikhan
View this post on Instagram
The queen 😍😘❤ #Repost from @officialraveenatandon by @swiftsave_app ••• #allthatglitters ♥️ Outfit- @jayantireddylabel Tikka- @satyanifinejewels, earrings and rings- @anmoljewellers Styled by @surinakakkar Assisted by @vasudhaguptaa HMU- @shurabhavinofficial #raveenatandon#rashathadani#anilthadani#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#twinklekhanna#saraalikhan
View this post on Instagram
#Repost from @officialraveenatandon by @swiftsave_app ••• All About tonight. Outfit : @shantanunikhil Jewellery : @gehnajewellers1 Make up : @themakeupmaven Hair : @makeuphairbyvidyajagtap Styled by : @surinakakkar Assisted by : @vasudhaguptaa #raveenatandon#rashathadani#anilthadani#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#sridevi#twinklekhanna#saraalikhan
View this post on Instagram
😍😍😍beautiful angel ❤❤❤ #raveenatandon#rashathadani#anilthadani#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#sridevi#twinklekhanna#saraalikhan
View this post on Instagram
Manikarnika screening 😍❤ #raveenatandon#queenraveenatandon#raveena#raveenatondon#mastmastgirl#akhiyonsegolimare#diva#bollywood#queen . . #follow 🔛 @queenraveenatandon #follow 🔛 @queenraveenatandon . . #shahrukhkhan#salmankhan#akshaykumar#ranveersingh#kajol#deepikapadukone#priyankachopra#katrinakaif#jahnvikapoor#kareenakapoor#anushkasharma#shilpashetty#karismakapoor#madhuridixit#sridevi#twinklekhanna#saraalikhan#dishapathani#athiyashetty
https://www.youtube.com/watch?v=OYCAvinjWWM
https://www.youtube.com/watch?v=x5yBbYX-794
Saba Qamar Sexy Video: पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर के सेक्सी वीडियो को देखकर आप भी हो जाएंगे बेकाबू
Shama Sikander Sexy Photo Video: शमा सिकंदर के इस सेक्सी वीडियो ने बरपाया कहर, बोल्डनेस से हर कोई बहकादेश और दुनिया की ताजातरीन खबरों के लिए हमे फॉलो करें फेसबुक,गूगल प्लस, ट्विटर पर और डाउनलोड करें Inkhabar Android Hindi News App
Leave a Reply