जब विलेन ने गलती से किया किस, Raveena Tandon ने कई बार धोया मुंह, उल्टी तक…

रवीना टंडन ने अपने पूरे करियर के दौरान फिल्मों में किसिंग सीन से परहेज किया लेकिन एक फिल्म में गलती से उन्हें विलेन ने किस कर लिया था जिसके बाद...

By: Kavita Rajput | Published: September 12, 2025 1:52:44 PM IST

जब विलेन ने गलती से किया किस, Raveena Tandon ने कई बार धोया मुंह, उल्टी तक…

Raveena Tandon kissing scenes: बॉलीवुड में अब ज्यादातर एक्ट्रेसेस को बोल्ड सीन और किसिंग सीन से परहेज नहीं है लेकिन 90 के दशक में कई एक्ट्रेसेस ने नो किसिंग पॉलिसी अपना रखी थी. इन अभिनेत्रियों ने मेकर्स को साफ कहा हुआ था कि वो फिल्मों में कोई किसिंग सीन नहीं देंगी. रवीना टंडन (Raveena Tandon) इन अभिनेत्रियों में से एक हैं. एक्ट्रेस के मुताबिक उन्होंने अपने सारे करियर के दौरान नो किसिंग पॉलिसी अपनाई.

किसिंग सीन से था रवीना को परहेज

एक्ट्रेस के मुताबिक, ऐसा उन्होंने इसलिए किया उन्होंने वो इन सीन्स को करने में बिलकुल असहज महसूस करती थीं. रवीना ने कहा कि 90 के दशक में कोई कॉन्ट्रैक्ट वगेरह तो साइन नहीं किए जाते थे, जैसा कि आज होता है लेकिन वो इस मामले में क्लियर थीं कि वो फिल्मों में कोई किसिंग सीन नहीं देंगी. रवीना ने किसिंग सीन से जुड़ा एक खराब अनुभव भी शेयर किया था जिसने उन्हें काफी अनकम्फ़र्टेबल कर दिया था.

गलती से हुआ किस और रवीना ने कर दी उलटी

दरअसल, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक को-एक्टर के साथ शूटिंग करते हुए गलती से उनके लिप्स उस को-स्टार से टच हो गए जिससे रवीना बहुत परेशान हो गए. वो एक्टर फिल्म में विलेन की भूमिका में था. ऐसा होने के बाद रवीना बेहद असहज हो गईं और तुरंत बाथरूम की तरफ भागीं. रवीना इतनी ज्यादा पैनिक वाली स्थिति मेंगईं कि उन्हें उलटी तक हो गई.

एक इंटरव्यू में रवीना ने कहा था, उस दिन को एक्टर ने मुझे गलती से किस कर लिया जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं 100 बार ब्रश कर लूँ और मैं बार-बार अपना मुंह धोए जा रही थी और सोच रही थी कि ये कितनी बड़ी गलती मुझसे हो गई. रवीना ने इंटरव्यू में ये भी माना था कि इसमें उनके को-स्टार की कोई गलती नहीं थी बल्कि उनकी गलती से ऐसा हो गया था.

बता दें कि रवीना ने अपने फ़िल्मी करियर में मोहरा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिद्दी, बड़े मियां छोटे मियां समेत कई फिल्मों में काम किया है. उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर अनिल थडानी (Anil Thadani) से शादी की जिसके बाद वो दो बच्चों की मां बनीं. उनकी बेटी राशा भी फिल्मों में अपना डेब्यू कर चुकी हैं. 

